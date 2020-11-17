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Глобальные расходы на публичные облачные услуги вырастут на 18%

17 ноября 2020 г., 14:35
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Глобальные расходы на публичные облачные услуги вырастут на 18%

Общемировые расходы конечных пользователей на публичные облачные услуги в 2021 г. вырастут на 18,4%, до 304,9 млрд долл., — прогнозируют в Gartner. Ожидаемый по итогам нынешнего года объем превысит 257,5 млрд долл.

В период пандемии рассматриваемые услуги оказались как нельзя кстати. Возможность использовать по запросу масштабируемые облачные модели позитивно сказываются не только на экономической эффективности, но также дают корпоративным заказчикам новый действенный стимул для ускоренной цифровой трансформации бизнеса. Как вполне возможный итог, доля облачных расходов в глобальных корпоративных ИТ-расходах увеличится с 9,1% в 2020 г., до 14,2% по итогам 2024 г.

Хотя SaaS остается крупнейшим рыночным сегментом и вырастет в будущем году до 117,7 млрд долл., направление PaaS отчитается лучшим ростом выручки в размере 26,6%, что обусловлено необходимостью доступа удаленных сотрудников к высокопроизводительной, насыщенной контентом и масштабируемой инфраструктуре.

Последние исследования Gartner говорят о том, что почти 70% пользующихся облачными услугами организаций уже запланировали увеличить собственные расходы по этой статье из-за продолжительной пандемии COVID-19.

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