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Глобальные поставки умных часов выросли на 47%

30 августа 2021 г., 11:05
Глобальные поставки умных часов выросли на 47%

По итогам второго квартала 2021 г. на мировой рынок отгружено свыше 18,1 млн умных часов, – сообщает Strategy Analytics. Рост в годовом сопоставлении достиг 47%, благодаря чему темпы роста возвратились к уровню, наблюдавшемуся до пандемии COVID-19. Онлайновые продажи фитнес-ориентированных моделей на фоне повышенного интереса к собственному здоровью оказались главным двигателем роста.

Apple по-прежнему удерживает свыше половины рынка, а  Watch Series 6 остается наиболее популярной моделью умных часов. Samsung отчиталась увеличением поставок на 54%, что не в последнюю очередь связывается с хорошими результатами на стержневых для индустрии рынках Северной Америки, Европы и Южной Кореи. Несмотря на хорошую позитивную динамику, подконтрольная Garmin доля за год сократилась с 10 до 8%. Хотя в портфолио у вендора весьма востребованные модели в авангарде с Forerunner 55 и Venu, все сильнее чувствуется конкурентный прессинг, особенно со стороны Xiaomi и Samsung.   

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