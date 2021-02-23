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Глобальные поставки ноутбуков от ведущих брендов просели более чем на 10%

23 февраля 2021 г., 15:05

Согласно подсчетам Digitimes Research, после рекордных поставок ноутбуков, зафиксированных в декабре 2020 г., общие поставки пяти крупнейших брендов снизились в январе более чем на 10% «MoM». Резкий спад аналитики связывают с традиционными сезонными тенденциями, а также далекой от разрешения ситуацией с дефицитом отдельных комплектующих.

Благодаря увеличению поставок потребительских моделей и хромбуков, HP удалось улучшить свой результат прошлого месяца и выйти в лидеры по поставкам. С другой стороны, Lenovo отчиталась наиболее резким спадом среди Тор-5 вследствие того, что сезонный спрос наиболее резко пошел вниз в сегменте приоритетных для бренда моделей начального и среднего ценового сегментов. Из-за слабого спроса на Windows-модели и хромбуки для корпоративных заказчиков позиции Dell ухудшились относительно предыдущего месяца почти на 20%.

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