Глобально виробництво літію досягне 1,21 млн тонн у 2023 році

19 сентября 2023 г., 14:35

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Останній звіт TrendForce, вказує на те, що світове виробництво літію у 2022 році досягло приблизно 860 000 тонн в еквіваленті карбонату літію (LCE). На частку Albemarle Corp з її різноманітним портфелем припадає понад 180 000 тонн LCE. Прогнози на 2023 рік вказують на те, що світове виробництво літію досягне 1,21 мільйона тонн LCE, і ALB має намір виробити 200 000 тонн з них, міцно утримуючи лідерство зі своєю 17%-ю часткою ринку.

TrendForce повідомляє, що ALB стратегічно забезпечила собі найпоширеніші, високоякісні та економічно ефективні запаси літієвих соляних озер і мінералів на планеті в таких регіонах, як Чилі, Австралія та США. Щобільше, коли справа доходить до рафінування літію, ALB стає світовим гігантом з найбільшими у світі потужностями з виробництва літієвої солі. Наразі річна виробнича потужність компанії з виробництва гідроксиду літію сягає 110 000 тонн, що становить 23% від усього світового виробництва.

Liontown, ключовий постачальник австралійських мінералів для виробництва акумуляторів, контролює два великих родовища літію у твердих породах: Долина Кетлін і Булданія. Запаси літію в цих районах становлять 156 млн тонн (5,4 млн тонн LCE) і 14,9 млн тонн (370 000 тонн LCE) відповідно. Оскільки підготовка до розробки Долини Кетлін буде завершена до кінця цього року, його перша виробнича фаза має розпочатися у ІІ кв. 2024 р. з річним обсягом 500 000 тонн літієвого сподуменового концентрату. І це лише початок, оскільки планується збільшити цей показник до колосальних 700 000 тонн на рік. З іншого боку, проект в Булданії все ще перебуває на початковій стадії - на розвідці та геологорозвідувальних роботах.

Австралійська гірничодобувна компанія Liontown Resources щойно оголосила, що погодилася на пропозицію викупу в розмірі 6,6 млрд австралійських доларів (4,3 млрд дол.) від американського виробника літію Albemarle Corp.

Якщо ALB придбає Liontown, це закріпить її контроль над світовими ресурсами літію і зміцнить її структуру виробництва літієвої солі. Проте ця компанія не є єдиним гравцем у цій величезній галузі. Найбільші виробники літію, серед яких SQM, Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium, Yahua Industrial, Chengxin Lithium і Livent, активно нарощують свої виробничі потужності з виробництва карбонату і гідроксиду літію.

За оцінками TrendForce, торік близько 40 проектів з видобутку літію було в усьому світі. Після 2025 року цей показник перевищить 100. Щоб зберегти своє глобальне домінування та посилити конкурентні переваги, виробники літія стратегічно об’єднуються з видобувними компаніями, щоб забезпечити себе ресурсами.

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