Глобальний збій у соціальній мережі X продовжувався понад 24 години

26 мая 2025 г., 9:35

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У п’ятницю, 23 травня, соціальна мережа X (раніше відома як Twitter), що належить Ілону Маску, зазнала серйозного глобального збою, який тривав до наступного дня - понад 24 години.

За даними Downdetector, понад 25 000 користувачів у США, Індії, Канаді, Франції, Великій Британії, Австралії та інших країнах повідомили про проблеми з доступом до платформи, зокрема неможливість входу в акаунт, перегляду стрічки та надсилання повідомлень.

Інженерна команда X підтвердила, що причиною збою стала пожежа в дата-центрі в Орегоні, яка виявила недоліки в системах резервування платформи. Хоча основні функції були відновлені до вечора суботи, 24 травня, користувачі продовжували стикатися з проблемами, такими як помилки при завантаженні нових публікацій та труднощі з двофакторною автентифікацією .

У відповідь на ситуацію Ілон Маск оголосив про повернення до інтенсивного робочого графіку, заявивши, що буде працювати "24/7" над управлінням X, Tesla, SpaceX та xAI. Він також повідомив про намір зменшити свою участь у державному проєкті Department of Government Efficiency (DOGE), щоб зосередитися на вирішенні технічних проблем у своїх компаніях .

Як зазначають аналітики, цей інцидент став черговим викликом для платформи X, яка вже стикалася зі збоями за минулий рік. Зменшення штату інженерів після придбання компанії Маском у 2022 році, коли кількість співробітників скоротилася з 7 500 до приблизно 1 300, могло вплинути на здатність платформи швидко реагувати на подібні кризи.

Користувачі в усьому світі висловлюють занепокоєння щодо надійності платформи та її здатності забезпечити стабільну роботу в майбутньому. Очікується, що Маск та його команди вживатимуть заходів для покращення інфраструктури та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

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