Глобальний продаж смартфонів у травні впав нижче 100 мільйонів одиниць

1 июля 2022 г., 16:12

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Тільки вдруге за майже 10 років продажі падають нижче 100 мільйонів одиниць? Про це пише Counterpoint Research.



За даними Market Pulse Service Counterpoint Research, у травні 2022 року глобальні продажі смартфонів впали на 4% у місячному обчисленні та на 10% у річному виміру до 96 мільйонів одиниць. Це був 11-й місяць падіння поспіль за рік.



Навіть після відновлення у формі «V» після першої хвилі COVID-19 у 2020 році ринок смартфонів все ще не досяг рівня до пандемії. Минулого року на ринок смартфонів вплинули обмеження пропозиції та стійкі хвилі COVID. У 2022 році дефіцит компонентів, хоча і не повністю вирішений, стабілізувався. Однак зараз ринок смартфонів потерпає від падіння попиту через низку факторів, включаючи інфляцію, уповільнення економіки в Китаї та війну в Україні.



«Попит на смартфони, особливо в країнах з розвиненою економікою, зумовлений заміною, що робить його купівлею на власний розсуд. А інфляційний тиск призводить до песимістичних настроїв споживачів у всьому світі, коли люди відкладають несуттєві покупки, зокрема смартфони. Зміцнення долара США також завдає шкоди економікам, що розвиваються. Частина споживачів, ймовірно, чекатиме сезонних акцій, перш ніж робити покупку, щоб компенсувати певний тиск на витрати”, зауважив, коментуючи інфляційний тиск, директор з досліджень Counterpoint Research Тарун Патхак (Tarun Pathak).



«Локдаун у Китаї та тривале уповільнення економіки завдали шкоди внутрішньому попиту, а також підірвали глобальний ланцюжок поставок. У травні китайський ринок смартфонів дещо відновився в порівнянні з місяцем у зв’язку з послабленням карантину, однак він залишився на 17% нижче рівня травня 2021 року. До цього додається невизначеність, спричинена російською агресією в Україні, яка негативно впливає на попит у Східній Європі. Здається, жоден з виробників комплектного обладнання не врятований від негативного впливу на попит, викликаного поєднанням цих факторів», додав старший аналітик Варун Мішра (Varun Mishra).



Низький попит також призводить до накопичення запасів, що має наслідком скорочення поставок і зменшення замовлень від виробників смартфонів. Другий квартал, ймовірно, зазнає найбільшого впливу цього року з точки зору продажів, перш ніж ситуація покращиться у другій половині.



Відповідно до макроіндексу Counterpoint очікується, що негатив продовжуватиметься протягом літа, але поступово ситуація буде покращуватися протягом другого півріччя, головним чином завдяки більш нормалізованій ситуації в Китаї, постійної нормалізації балансу попиту та пропозиції в технологічних ланцюгах постачання та кращій макроекономічній ситуації. Червень також знаменує собою початок періоду акцій у кількох регіонах, як-от 618 у Китаї, повернення до школи в серпні, Дівалі в Індії, а потім Різдво та Новий рік. Це також стане позначкою для відомих запусків, таких як нова серія Samsung Galaxy Fold і серія iPhone 14, які можуть посприяти підвищенню попиту.

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