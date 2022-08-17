Глобальний дохід від DRAM у ІІ кв. зріс на 6,5% за квартал

17 августа 2022 г., 9:45

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Згідно з дослідженнями TrendForce, дохід індустрії DRAM у другому кварталі досяг 25,59 млрд дол., збільшившись на 6,5% у порівнянні з попереднім кварталом.



Незважаючи на те, що інфляція та слабкий попит значно вдарили по продажу компонент для комп’ютерів і та мобільних пристроїв, сегмент серверної DRAM залишався сильним у першому півріччі, що призвело до квартального зростання поставок трьох провідних виробників до 5–10%.



З точки зору доходу, провідні виробники, до складу яких входять Samsung, SK Hynix і Micron, відзначили зростання прибутку, причому сукупна частка ринку лише двох корейських компаній склала 70,9%. Micron виграв від попиту на сервери та автомобілі: її дохід у 2-му кварталі 2022 р. досяг 6,27 млрд дол., що на 9,7% більше порівняно з кварталом і є найвищим показником серед трьох згаданих компаній. Завдяки зростанню доходу операційна рентабельність кожної компанії дещо зросла: маржа Samsung, SK Hynix і Micron досягла 50%, 43% і 41,5% відповідно.



З точки зору планування виробничих потужностей, цього року Samsung продовжує збільшувати виробництво пластин, і кожна фабрика близька до повного загруження. У той час як новий завод Samsung P3L почне виробляти продукти DRAM на початку наступного, використовуючи процес 1alpha nm. Компанія SK Hynix також збільшує виробництво на заводі M16 у Південній Кореї та у китайскому г. Усі. Однак, оскільки її завод M10 було переведено на чипи логіки, загальний випуск пластин отримав лише незначний приріст. Завод M16 все ще має можливість розширюватися, але, враховуючи песимістичний прогноз попиту, очікується, що виробництво на ньому лише трохи зросте в 2023 році. Micron не має нових виробничих потужностей для загального запуску пластин цього року. У той же час Micron представила процес 1alpha nm у другій половині минулого року, а 1beta nm буде запущено на заводі в Японії наприкінці цього року. Після підвищення продуктивності до певного рівня вихід на масове виробництво на заводі в Тайвані очікується в 2023 році. Micron є найшвидшим серед трьох основних виробників DRAM у впровадженні технологичних процесів.



Що стосується тайваньських заводів, тут Nanya виробляє більшу частку споживчої DRAM. Через вплив карантину на внутрішній попит у Китаї поставки компанії значно скоротилися, а загальний дохід знизився на 14% порівняно з попереднім кварталом. Будівництво нового заводу компанії Fab5A розпочато, але введен до експлуатації він буде у 2025 році. Очікується, що до завершення будівництва нового заводу річний обсяг виробництва збільшиться лише незначно. Дохід PSMC від DRAM збільшився приблизно на 21,8%, в основному завдяки розподілу потужностей компанії. Winbond зменшила продукцяю на 3,3%, в основному через коригування запасів серед мережевих клієнтів і призупинення поставок від виробників телевізорів, що й призвело до скорочення. Зараз завод Winbond у Гаосюні буде повністю переведено на техпроцеси 25S нм, а масове виробництво нового покоління 20-нм процесу очікується в середині наступного року, що фактично сприятиме зростанню доходів.

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