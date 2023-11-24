Глобальні витрати на хмарні сервіси зросли на 16% у ІІІ кв.

24 ноября 2023 г., 17:15

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фраструктури сягнули 73,5 млрд дол., що на 16% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє Canalys.

Темпи зростання в у ІІІ кв. залишилися на рівні попереднього кварталу, що свідчить про те, що ринок входить в стабільну фазу. Вплив скорочення корпоративних ІТ-витрат на ринок хмарних сервісів поступово послаблюється. У третьому кварталі три найбільші хмарні провайдери - AWS, Microsoft Azure та Google Cloud - разом зросли на 20%, дещо випередивши загальний ринок і забезпечивши 65% загальних витрат.

Показники AWS віддзеркалюють результати попереднього кварталу, тоді як Microsoft збільшила темпи зростання. Google Cloud, однак, продемонстрував падіння темпів зростання у ІІІ кв.

Незважаючи на те, що підприємства продовжують оптимізувати загальні витрати на ІТ, хмарний ринок починає демонструвати ознаки стійкості, чому частково сприяє зростаючий інтерес до АІ. У той час як більш широкий ринок продовжує боротися з наслідками скорочення витрат, показники провідних хмарних постачальників натякають на зміну динаміки ринку. Зростаючий попит на рішення в області АІ поступово компенсує вплив скорочення витрат на ІТ, оскільки підприємства починають інвестувати в хмарні обчислення для підтримки стратегій АІ.

Зусилля Microsoft з комерціалізації своїх продуктів АІ набирають обертів, а нещодавнє впровадження Copilot викликало значний інтерес з боку клієнтів і партнерів. Забігаючи наперед на наступний рік і далі, можна сказати, що дискусії навколо GenAI займуть центральне місце і стануть ключовим драйвером зростання каналу. Після нещодавніх запусків партнерських програм, орієнтованих на АІ, від AWS та Microsoft, Google Cloud представив ініціативу Generative AI Partner Initiative у третьому кварталі, прагнучи співпрацювати з партнерами, щоб сприяти впровадженню своїх рішень у сфері АІ, зокрема Duet AI. «Генеративний АІ відкриває перед партнерами безліч можливостей для розвитку бізнесу в нових сферах, - наголосив Алекс Сміт (Alex Smith), віце-президент Canalys. - Великі хмарні гравці та їхні партнери можуть скористатися цією можливістю експоненціального зростання, виявляючи клієнтів з жагою до AI-рішень, одночасно зміцнюючи свої можливості в області AI і пропонуючи комплексні портфелі продуктів і послуг, пов’язаних зі штучним інтелектом, щоб задовольнити ці потреби, що постійно змінюються». «Крім того, що партнери можуть скористатися новими бізнес-можливостями, які з’являються завдяки GenAI, вони можуть впровадити GenAI всередині компанії для підвищення продуктивності, - додає І Чжан (Yi Zhang), аналітик Canalys. - Щоб досягти успіху в цьому швидко мінливому середовищі, партнери повинні бути на крок попереду, розробляючи надійні стратегії АІ та інвестуючи в стратегічні партнерства в галузі АІ». AWS продовжувала домінувати на ринку послуг хмарної інфраструктури і у минулому кварталі зі стабільною часткою ринку в 31%. Зростання на 12% у річному вимірі відповідало показнику попереднього кварталу, але все ще було нижчим за загальні темпи зростання ринку. Зусилля компанії, спрямовані на скорочення витрат та підвищення ефективності, призвели до значного покращення прибутку в ІІІ кв. AWS оприлюднила плани щодо відкриття нових центрів обробки даних у Південній Кореї та Малайзії, реагуючи на зростаючий попит на хмарні обчислення в цих регіонах. Компанія також вдосконалила свій магазин хмарних застосунків, оскільки все більше постачальників послуг спостерігають прискорення транзакцій через AWS Marketplace. AWS взяла на себе зобов’язання вдосконалити AWS Marketplace і Partner Central в найближчі місяці, щоб дати можливість партнерам використовувати свій майданчик для прискорення продажів. Microsoft Azure посіла друге місце на ринку послуг хмарної інфраструктури в третьому кварталі з часткою ринку 25%. Після семи кварталів поспіль уповільнення темпів зростання в річному обчисленні, темпи зростання збільшилися на 29% порівняно з третім кварталом минулого року. Вплив сплеску штучного інтелекту відчутний - він позначився на підвищеному попиті на хмарні технології після запуску Microsoft Copilot для Windows у вересні. Очікується, що бізнес-показники залишаться стабільними, враховуючи 18% зростання портфеля хмарних замовлень, який у ІІІ кв. сягнув 212 мільярдів доларів. З серпня партнери отримали доступ до нової партнерської програми Microsoft AI Cloud Partner Program, покликаної підтримати партнерів у використанні переваг впровадження можливостей штучного інтелекту в їхніх організаціях і капіталізації бізнес-можливостей, що надаються продуктами Microsoft AI та Microsoft Azure. У третьому кварталі частка ринку Google Cloud досягла 10% після зростання на 24% у річному обчисленні, забезпечивши компанії третє місце на ринку послуг хмарної інфраструктури. Зростання виявилося нижчим за очікування, і це вперше за останні три роки цей показник Google Cloud опустився нижче, ніж у Microsoft Azure. Таке падіння було спричинене насамперед відкладеним впливом заходів підприємств зі скорочення ІТ-витрат. Підкреслюючи своє бачення, орієнтоване насамперед на партнерів, Google Cloud робить акцент на партнерській екосистемі, особливо в контексті штучного інтелекту. Компанія також взяла на себе зобов’язання дотримуватися відкритого підходу до розробки GenAI, сприяючи інтеграції розроблених партнерами моделей АІ в платформу Google Cloud. У третьому кварталі глобальні витрати на послуги хмарної ін

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