Глобальні поставки смартфонів продовжують зазнавати впливу уповільненого попиту і невдач в Китаї

6 декабря 2022 г., 14:15

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Оновлений прогноз світового ринку смартфонів від IDC демонструє більш тривале відновлення, ніж очікувалося раніше. Згідно з останніми даними Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, поставки смартфонів скоротяться на 9,1% в 2022 році, що на 2,6 пункту менше попереднього прогнозу. В результаті IDC очікує, що в цьому році обсяги поставок смартфонів складуть 1,24 мільярда одиниць. Хоча в 2023 році все ще очікується відновлення на 2,8%, IDC знизила свій прогноз по смартфонах на наступний рік приблизно на 70 мільйонів одиниць, враховуючи поточну макроекономічну ситуацію і її загальний вплив на попит.



«Ми вважаємо, що світовий ринок смартфонів залишатиметься складним протягом першої половини 2023 р., але сподіваємося, що відновлення покращиться приблизно в середині наступного року, а в другій його половині в більшості регіонів спостерігатиметься зростання, - сказав Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC по відстеженню світової мобільності та споживчих пристроїв. - Зростання витрат є очевидною проблемою для ринку смартфонів і суміжних категорій споживчих технологій, але ми вважаємо, що більша частина цього зниженого попиту буде перенесена і підтримає глобальне зростання в кінці 2023 року і надалі. Цикл оновлення пристроїв продовжується на багатьох проблемних ринках, що розвиваються, в той час як розвинені ринки компенсували зростання витрат за рахунок збільшення рекламної активності, більш привабливих пропозицій trade-in і розширених планів фінансування. Це сприяло зростанню у високорівневому сегменті, попри економічні негаразди».



5G продовжує свій хід в усьому світі, і у цьому році на цей стандарт припадатиме трохи більше половини відвантажених у світі смартфонів, а до 2026 року ця частка зросте до 80%. Крім того, ринковий імпульс продовжує нарощуватися навколо складних телефонів. Хоча ця категорія становить лише близько 1-2% світового ринку в 2022 році, на неї все ще припадає приблизно 15-16 мільйонів смартфонів. Ця кількість буде тільки зростати, оскільки витрати знижуються і все більше OEM-виробників підтримують перехід на форм-фактор.



«Попри уповільнення ринку, середні ціни продажу продовжують зростати, оскільки споживачі обирають пристрої преміум-класу, які можуть прослужити три-чотири роки, оскільки частота оновлення збільшується як на розвинених ринках, так і на тих, що розвиваються, - наголосив Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень у відділі відстеження світової мобільності та споживчих пристроїв компанії IDC. - Очікується, що ASP смартфонів будуть рости і вже третій рік поспіль, оскільки середня ціна продажу досягне 413 дол., що на 6,4% більше, ніж 388 дол. торік. Востаннє середня ціна перевищувала 400 дол. в 2011 році (425 дол.), коли ринок продемонстрував більш ніж 60% зростання поставок. Крім того, частка iOS досягне 18,7% (найвищий показник за весь прогнозований рік), що є рушійною силою високих темпів зростання середньомісячної вартості смартфонів, які ми спостерігаємо в 2022 році".

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