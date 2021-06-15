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Глобальная выручка рынка корпоративного оборудования WLAN выросла на 25%

15 июня 2021 г., 13:45
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Глобальная выручка рынка корпоративного оборудования WLAN выросла на 25%

В первом квартале 2021 г. мировой рынок оборудования WLAN отчитался увеличением выручки на 16,7% «YoY», — сообщает IDC.

Корпоративный сегмент вырос на 24,6%, что стало продолжением резкого восстановления, начавшегося в конце прошлого года. Заказчики оборудования возобновили инвестиции в развитие беспроводной инфраструктуры после вынужденного простоя, вызванного масштабным локдауном. Предприятия активно внедряли оборудование на базе нового стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Впервые выручка от поставок точек доступа Wi-Fi 6 составила более половины (50,5%) сегмента точек доступа, тогда как кварталом ранее было лишь 43,7%. На подобные продукты пришлось уже свыше 37% общих поставок зависимых точек доступа.

Рынок продуктов потребительского класса сумел увеличить выручку на 11,7% «YoY» при росте поставок на 5,0%. Продукты класса Wi-Fi 6 обеспечили 20,3% общей выручки (16,2% в четвертом квартале 2020 г.). Точки доступа Wi-Fi 5 по-прежнему лидировали в части выручки (66,2%) и поставок (61,8%).

Cisco оставалась ключевым игроком корпоративного рынка — при росте выручки на 21,2% «YoY» доля лидера исходя за квартал выросла с 38,9 до 44,4%. HPE-Aruba улучшила результат в денежном выражении на 18,8%, что позволило расширить присутствие до 14,8% рынка. Ubiquiti улучшила выручку на 18,8% и оставила за собой 9,1% рынка.

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