GlobalLogic запускає для української молоді відкритий IT-курс

29 марта 2022 г., 13:45

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Через вторгнення російської федерації на територію України, освітній процес у деяких закладах вищої освіти призупинився або перейшов у змішаний формат. Компанія GlobalLogic запускає відкритий курс IT Basics Course. Він допоможе тим, хто втратив можливість навчатися, отримати навички в IT й у майбутньому зробити вклад у технологічний розвиток нашої країни.

Згідно з даними «Єдиної державної електронної бази з питань освіти» (PDF), станом на 1 жовтня 2021 року, в Україні налічувалося понад 1 млн здобувачів вищої освіти. При цьому щороку спеціальність «комп’ютерні науки» обирало близько 50 тис. вступників. Однак через війну в декількох регіонах України заклади вищої освіти частково призупинили свою роботу. Наразі вони мають складності з відновленням навчального процесу. Університети ще чотирьох областей перебувають на канікулах, в одній області виші не працюють зовсім. Про це повідомив міністр освіти України Сергій Шкарлет.

Щоб підтримати молодь та університети країни в ці часи, компанія GlobalLogic розробила відкритий курс IT Basics Course. Тренери та ментори GlobalLogic поділяться базовими знаннями та навичками, що необхідні для старту кар’єри в IT-індустрії.

Студенти вищих навчальних закладів зможуть опанувати корисні інструменти для навчання та роботи онлайн, а також дізнатися про soft skills, які необхідні для побудови успішної кар'єри в IT. Курс стартує 29 березня і проводитиметься в онлайн-режимі у вечірній час. Після його завершення слухачі отримають онлайн-сертифікат про проходження із зазначеною кількістю годин.

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