 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1301)

13.02 - 20.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

GlobalLogic відкриває новий центр розробки у Польщі

22 февраля 2022 г., 15:35
0 
 

GlobalLogic відкриває новий центр розробки у Польщі

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила новий центр розробки у Вроцлаві (Польща). Це дозволить їй розширити присутність у європейському регіоні та сприяти обміну досвідом між українськими та польськими колегами.

Офіс відповідає концепції гібридного формату та дозволяє реалізовувати потреби сучасних ІТ-команд і впроваджувати інноваційні технологічні рішення. Зараз з GlobalLogic співпрацює понад 500 спеціалістів у Вроцлаві. Відкриття центру дозволить компанії продовжити свій розвиток у місті та до 2024 року збільшити команду IT-спеціалістів удвічі.

Наразі в компанії GlobalLogic є понад 300 відкритих позицій в Європі (Німеччині, Польщі, Словаччині, Хорватії, Швеції, Швейцарії), понад 160 з них – у Польщі. Це додаткові можливості для спеціалістів у разі, якщо їм потрібна релокація.

Новий офіс має інноваційні ІТ-лабораторії для тестування розробок. У них інженери створюватимуть, розроблятимуть і тестуватимуть ІТ-рішення у сфері автомобільних технологій, Industry 4.0, хмарного сервісу чи телекому. Також локація має найвищий рівень конфіденційності – експерти можуть тестувати та впроваджувати свої розробки в належно підготовленому середовищі. Будівля оснащена різними зонами доступу безпеки, що дозволить захистити конфіденційні дані клієнтів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  