GlobalLogic відкриває новий центр розробки у Польщі

22 февраля 2022 г., 15:35

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Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила новий центр розробки у Вроцлаві (Польща). Це дозволить їй розширити присутність у європейському регіоні та сприяти обміну досвідом між українськими та польськими колегами.

Офіс відповідає концепції гібридного формату та дозволяє реалізовувати потреби сучасних ІТ-команд і впроваджувати інноваційні технологічні рішення. Зараз з GlobalLogic співпрацює понад 500 спеціалістів у Вроцлаві. Відкриття центру дозволить компанії продовжити свій розвиток у місті та до 2024 року збільшити команду IT-спеціалістів удвічі.

Наразі в компанії GlobalLogic є понад 300 відкритих позицій в Європі (Німеччині, Польщі, Словаччині, Хорватії, Швеції, Швейцарії), понад 160 з них – у Польщі. Це додаткові можливості для спеціалістів у разі, якщо їм потрібна релокація.

Новий офіс має інноваційні ІТ-лабораторії для тестування розробок. У них інженери створюватимуть, розроблятимуть і тестуватимуть ІТ-рішення у сфері автомобільних технологій, Industry 4.0, хмарного сервісу чи телекому. Також локація має найвищий рівень конфіденційності – експерти можуть тестувати та впроваджувати свої розробки в належно підготовленому середовищі. Будівля оснащена різними зонами доступу безпеки, що дозволить захистити конфіденційні дані клієнтів.

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