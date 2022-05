GlobalLogic відкрила доступ до всіх матеріалів IT-курсу

11 мая 2022 г., 15:55

Через вторгнення російської федерації на територію України, освітній процес у деяких закладах вищої освіти призупинився або перейшов у змішаний формат. IT-галузь продовжує працювати, розвиватися та пропонувати нові можливості спеціалістам. Міжнародна IT-компанія GlobalLogic запустила відкритий курс IT Basics Course. Він допоможе тим, хто втратив можливість навчатися, отримати навички в IT й у майбутньому зробити вклад у технологічний розвиток нашої країни.



Щоб підтримати молодь та університети країни в ці часи, компанія GlobalLogic розробила відкритий курс IT Basics Course. Тренери та ментори поділилися базовими знаннями та навичками, що необхідні для старту кар’єри в IT-індустрії. Наразі доступ до матеріалів курсу відкрито для всіх охочих розпочати свій шлях в IT.



– В рамках курсу ми розказали про те, як обрати професію та компанію в IT, про Agile методології та проєктний менеджмент, окреслили базові навички бізнес-комунікації у міжнародній компанії, - зазначає керівник університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало, – а також записали поради про те, як швидко досягти прогресу у вивченні іноземної мови, як правильно підготувати CV та багато інших корисних матеріалів.



Темами курсу також стали лекції про soft skills, які необхідні для побудови успішної кар’єри та корисні інструменти для навчання та роботи онлайн.

Компанія GlobalLogic продовжуватиме розвиток освітніх проектів для тих, хто прагне розвиватись в IT індустрії.

