Гиперконвергентное решение Lenovo ThinkAgile VX интегрировано с VMware vSphere Lifecycle Manager

24 декабря 2020 г., 15:15

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Lenovo запустила проект по унифицированной поддержке из «единого окна» и представила решение ThinkAgile VX.



Как отмечается, теперь заказчик получает одно контактное лицо, которое будет оказывать комплексное сопровождение ЦОД — от задач в области оборудования до программного обеспечения, вне зависимости от размера объекта. Это стало возможным благодаря расширению глобального партнерства с компанией VMware и получению Lenovo статуса Global Partner Appliances.



Партнеры интегрировали гиперконвергентное решение Lenovo ThinkAgile VX с VMware vSphere Lifecycle Manager (vLCM), что значительно упростило управление жизненным циклом программного и микропрограммного обеспечения. До появления Lenovo ThinkAgile VX на планирование и обновление тратились дни, а теперь заказчики могут справиться за несколько часов, уменьшив риски загрузки некорректных обновлений и возникновения незапланированных простоев.



Раньше установка гиперконвергентной инфраструктуры означала для клиентов самостоятельные настройку, обновление и оптимизацию системы. Благодаря интеграции ThinkAgile от Lenovo с vLCM от VMware заказчики смогут сфокусироваться на решении бизнес-задач, при этом согласованность последовательности обновления кластеров vSphere и HCI обеспечат партнеры. vLCM теперь будет автоматически запускать проверки через заданный интервал. Кроме того, добавление хостов в кластер сделает недействительными текущие результаты совместимости оборудования и предупредит администратора о необходимости повторного запуска проверок.



Lenovo поставляет ThinkAgile VX с предустановленным ПО и предварительно настроенным оборудованием, что значительно ускоряет запуск и развертывание инфраструктуры.



Кроме того, компания сертифицирует каждое обновление микропрограмм и программного обеспечения и выпускает их синхронно, поэтому клиенты могут одновременно обновлять как оборудование, так и программное обеспечение. Нет необходимости развертывать прошивку в тестовых кластерах: при внедрении обновлений Lenovo максимально упростила эту задачу, интегрировав XClarity Integrator с VMware vSphere Lifecycle Manager. Это также поможет сэкономить время на развертывание инфраструктуры и повысить эффективность ее использования.



Также подчеркивается, что серия Lenovo ThinkAgile VX поддерживает широкий спектр платформ и гарантирует поддержку любого варианта использования HCI, включая виртуализацию высоконагруженных приложений, таких как VDI, серверы с повышенной нагрузкой на графический процессор, а также узлы с высокой плотностью хранения и др.

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