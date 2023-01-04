GIGABYTE відокремила бізнес-підрозділ по випуску серверів

4 января 2023 г., 12:15

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GIGABYTE Technology оголосила про офіційне видокремлення підрозділу корпоративних рішень в якості незалежної дочірньої структури, що залишається в її повній власності.



Нова компанія Giga Computing Technology буде використовувати бренд GIGABYTE для розвитку серверного бізнесу.



В обмін компанія GIGABYTE отримає 83 360 000 звичайних акцій Giga Computing за ціною 10 тайванських доларів за акцію, що було визначено оціночною вартістю дочірньої компанії в 833 600 000 тайванських доларів. Створення дочірньої компанії є просто реорганізацією групи і не матиме впливу на повсякденну і фінансову діяльність материнської компанії. GIGABYTE і Giga Computing уклали угоду про те, що розробка і підтримка всіх корпоративних продуктів і рішень для клієнтів буде здійснюватися на однаковому рівні.



Водночас, GIGABYTE продовжить розвивати свої споживчі підрозділи, що спеціалізуються на материнських платах, графічних процесорах, ноутбуках, настільних ПК, моніторах, периферійних пристроях та компонент для комп'ютерів.



«GIGABYTE проходить через трансформацію, спрямовану на підвищення продуктивності та збільшення прибутку для наших акціонерів. Це лише чергове продовження нашого довгострокового плану, який дозволить нашим корпоративним рішенням краще реагувати на ринкові фактори і краще адаптувати продукти до різних ринків, - підкреслив Деніел Хоу (Daniel Hou), генеральний директор Giga Computing. - Хоча ми будемо працювати під іншою назвою, ми продовжимо свою діяльність, як і раніше, а наші клієнти будуть продовжувати ті ж відносини і покладати великі надії на наш добре зарекомендувавший себе серверний підрозділ, який пропонує різноманітний портфель продуктів. Ми вважаємо, що наша заява підтверджує нашу прихильність до створення довгострокової цінності для наших клієнтів, співробітників та акціонерів».

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