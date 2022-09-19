GIGABYTE анонсувала перші двосокетні сервери на базі Arm для хмарних дата-центрів

19 сентября 2022 г., 9:35

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GIGABYTE Technology анонсувала нові сервери на базі чипів Ampere Altra, які використовують архітектуру Arm - в конфігураціях з двома сокетами та до 256 процесорними ядрами.



Як повідомляється, сервери GIGABYTE серії R вже мають унікальні можливості для зберігання даних, а нові сервери (R182-P91, R282-P91 і R282-P92) розширюють глибину підтримки твердотільних накопичувачів NVMe (Gen4) на платформі Arm.



Новий сервер, H262-P61, також не має теплових обмежень для масштабованих обчислень високої щільності, оскільки може підтримувати пікову стабільну продуктивність завдяки оптимального повітряного потоку. Цей багатовузловий сервер серії H підтримує вісім центральних процесорів, що означає роботу до 1024 ядер Arm-процесорів у традиційному сервері висотою 2U.



Тепер процесори Ampere Altra та Altra Max підтримуються GIGABYTE як в одно-, так і у двосокетних конфігураціях. Переваги Ampere Altra Max:



Висока продуктивність: До 256 ядер з 256 потоками (на одній платі).

Висока пропускна здатність: 192 лінії PCIe 4.0

Оптимізований CCIX для міжсокетного зв'язку

Висока продуктивність на ват: 128 ядер з TDP 250 Вт



Для серверів R182 і R282 всі твердотільні накопичувачі NVMe передають дані через роз'єми Mini Cool Edge IO (MCIO). Хоча у випадку з R282-P91 для підтримки твердотільних накопичувачів NVMe також використовуються слоти OCP 3.0. Роз'єму MCIO віддається перевага, оскільки один кабель може підтримувати вдвічі більше смуг PCIe, ніж SlimSAS. Це допомагає зменшити кількість кабелів, спрощує конструкцію, покращує повітряний потік, не впливаючи на продуктивність, і дозволяє слотам розширення мати більшу гнучкість для низькопрофільних графічних процесорів для швидкої роботи в мережі.



Ці нові сервери також відрізняє важливість гнучкої системи зберігання даних. Починаючи з серії R282, модель P91, яка призначена для підтримки 2,5-дюймових твердотільних накопичувачів NVMe на передній панелі. Крім того, є також можливість чотирьох SATA HDD/SSD. І навпаки, модель P92 пропонує шість відсіків для підтримки 3,5-дюймових жорстких дисків більшої ємності і більш швидких 2,5-дюймових SSD SATA фронтально, а решта шість передніх відсіків призначені для твердотільних накопичувачів NVMe.



Щодо серії 1U R182, модель P91 зменшена для підтримки 2,5-дюймових твердотільних накопичувачів, половина відсіків призначена для гібридних NVMe/SATA SSD, а решта - для спеціальних NVMe SSD. Така сегментація продукту дозволить краще відповідати вимогам клієнтів завдяки модульній конструкції серверів GIGABYTE.



У кожній конструкції є компроміси, необхідні для досягнення цілей продуктивності, і це особливо актуально для ринку багатовузлових серверів високої щільності, оскільки енергоспоживання на центральний процесор продовжує зростати разом з продуктивністю. В результаті, в новому H262-P61 прибрані деякі передні відсіки для дисків, щоб поліпшити повітряний потік. Така конструкція необхідна для того, щоб сервер висотою 2U забезпечував стабільні високопродуктивні обчислення для повної лінійки процесорів Ampere, включаючи Ampere Altra Max M128-30 з 128 ядрами і TDP 250 Вт.



Що стосується підтримки операційних систем, то всі нові продукти GIGABYTE підтримують ОС Red Hat, SUSE, Ubuntu, Fedora, Oracle і Debian.

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