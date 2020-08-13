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Германия пока воздерживается от запрета поставок 5G-оборудования Huawei

13 августа 2020 г., 15:55

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство Германии воздерживается пока от запрета поставок оборудования Huawei для построение сетей 5G.

Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) дожно проверить технологию, представленную для использования в 5G-сетях. Отмечается, что в Законе о телекоммуникациях будет принят ряд мер безопасности.

Согласно публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung, понятие «политической достоверности» станет частью Закона. Несмотря на проверку безопасности BSI, на производителя можно будет наложить запрет только в случае, если правительство, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и Министерство по экономическим вопросам вместе выразят обеспокоенность относительно провайдера, основанную на понятии «политической достоверности».

Правительство Германии и Министерство по экономическим вопросам неоднократно высказывались против исключения Huawei из перечня поставщиков 5G только потому, что это китайская компания.


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