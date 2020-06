Genesys представила Experience as a Service

19 июня 2020 г., 11:42

Компания Genesys объявила о смене названия своего флагманского SaaS-решения PureCloud. Продукт получит имя Genesys Cloud.



Как отмечается, новое название символизирует произошедшие с компанией эволюционные изменения и одновременно с этим отмечает очередную веху в развитии – запуск сервиса Experience as a Service на базе Genesys Cloud.



Experience as a Service – разработка, которая должна помочь компаниям добиться настоящей персонализации в обслуживании клиентов, независимо от масштабов их деятельности. Genesys Cloud — комплексное решение для контакт-центров с размещением в публичном облаке и на практике доказавшее свою способность улучшать качество обслуживания клиентов и повышать удобство работы для операторов контакт-центра.



«Теперь вместе с Genesys Cloud мы предлагаем Experience as a Service – эффективный инструмент для формирования доверия и лояльности клиентов. С его помощью компании начнут знакомство с клиентами на индивидуальном уровне, а не в формате профилей или сегментов клиентской базы. Это новый способ взаимодействия, возможность проявить подлинную эмпатию в каждой точке контакта, — сообщил Тони Бейтс, СEO Genesys. Когда организация способна предоставить индивидуальное обслуживание, соответствующее реальным потребностям клиента, она достигает того уровня персонализации, которого от неё ожидают клиенты, — именно это обеспечивает Genesys Cloud».



Подчеркивается, что за прошлый год около 500 компаний из разных стран мира перешли на Genesys Cloud. Среди них такие бренды как Banco Inter, Concord Servicing Corporation, eFinancial, Ethiopian Airlines, Medicard Philippines, Paycor, SITA и TechStyle. Genesys также закрыла более 1000 сделок с существующими клиентами и помогла им повысить качество обслуживания с использованием возможностей Genesys Cloud. Масштаб новых установок — от 20 до 20 000 рабочих мест, причем почти 90% компаний завершили внедрение решений всего за 90 дней.



Чтобы организациям было проще переходить на Genesys Cloud, компания предлагает новый вариант тарификации – оплату только за используемые ресурсы. Начиная с первого квартала 2020 года клиенты оплачивают только необходимое количество часов работы, при этом они могут добавлять столько пользователей, сколько требуется. Кроме того, клиенты могут вносить в свой пакет подписки изменения — например, увеличивать количество часов в пакете, добавлять дополнительно цифровые каналы или рабочие места с функциями управления персоналом. Таким образом достигается новый уровень гибкости, появляется возможность адаптировать содержание подписочных тарифов под растущие запросы бизнеса.



Производитель заявляет, что Genesys Cloud кастомизируется легко и без серьёзных вложений, что позволяет компаниям в полной мере учитывать отраслевую специфику и удовлетворять уникальные потребности своих клиентов. Широкие функциональные возможности, открытый API и полностью микросервисная архитектура — вот что позволяет говорить, что платформа была создана разработчиками для разработчиков. Только в прошлом году 60% из 7 миллиардов обращений к API (эти цифры растут ежемесячно) приходилось на клиентов и партнеров.



Genesys также объявила, что обновление функциональных возможностей решений теперь будет производиться исключительно через Genesys Cloud. Это позволит всем клиентам Genesys — использующих локальную, облачную или гибридную версию продуктов — с легкостью получать доступ к новым функциям, в том числе с использованием искусственного интеллекта, прогнозной аналитики и тому подобного.

