28 мая 2020 г., 17:32

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Помните, пару лет назад все очень боялись такой штуки, как GDPR? Интернет пестрел советами «Что сделать, чтобы не нарушить GDPR», «10 способов убедиться, что вы не нарушаете GDPR на своём сайте» и так далее.

Так вот, вчера исполнилось два года с момента вступления General Data Protection Regulation в силу и некоторые издания отметили эту дату статьями о том, что никакого реального применения этого закона не случилось. Особенно этого не случилось в Ирландии, где расположены главные европейские офисы таких компаний, как Google и Facebook. Одна из общественных организаций даже опубликовала открытое письмо про судьбу своих жалоб на Facebook, которые были поданы в первый же день действия GDPR, но так и не привели к каким-либо результатам.

Ирландское агентство, которое должно заниматься расследованием таких жалоб, в прошлом году занялось реорганизацией, сменив одного руководителя на троих одновременно, а прежнего назначив куратором, и категорически отвергает обвинения в своей неспособности применить действующий закон. Агентство действительно рассмотрело примерно 7000 жалоб и произвело какие-то действия по 4500 из них, а еще пыталось выбить увеличение бюджета, но не получило желаемого. Но вот уже скоро первые решения по штрафам случатся – их ждут в начале лета.

В общем, не то, чтобы GDPR был какой-то мертворожденной штукой, но красивой победы во имя privacy явно не получилось.

GDPR-у исполнилось два безрезультатных года

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