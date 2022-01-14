14 января 2022 г., 17:35

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Помните «5-й элемент», где Корбен Даллас авторизуется в машине при помощи крепких орешков (зачеркнуто) прав и облачное ДАI предупреждает, что у него осталось одно нарушение и машина будет заблокирована?

Недавно с коллегами обсуждали насколько это уже реально у современных электромобилей и где границы контроля со стороны государства в нашем цифровом мире? Ведь современный автомобиль это в первую очередь гаджет и куча разного софта, во вторую - набор данных о пользователе, стиле вождения, маршрутах, а только потом «железо» - то, что мы привыкли называть машиной.

И вот в конце прошлого года Джо Байден подписал 2700-страничный документ, описывающий развитие инфраструктуры США на годы грядущие. Одним из примечательных пунктов является обязательное наличие во всех автомобилях продаваемых в Штатах с 2026 года контроллера, который в фоновом режиме собирает информацию о поведении пользователя (зачеркнуто) водителя на дороге и принимает решение - разрешено ли ему управлять автомобилем. Дальше больше. Обязательным требованием является наличие интерфейса для удалённого управления/блокировки автомобиля «авторизованной третьей стороной», то есть полицией и другим Big Brother.

А как вы считаете, где должны проходить границы контроля? Ведь с одной стороны это отличный механизм при погоне за преступником или обеспечения безопасности дорожного движения. Но с другой - «мне тут под знак повернуть быстренько, чтобы не объезжать пол города» уже совсем нельзя - машина не повернёт.

Готово ли человечество к «идеальной матрице» или это все же противоречит самой человеческой сущности?

Так что готовьте ваш «Лилу-Даллас-мультипас» для пропуска в Новую Норму и не переключайтесь - будет интересно.

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