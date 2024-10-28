Gartner прогнозує зростання світових ІТ-витрат на 9,3% у 2025 році

28 октября 2024 г., 11:45

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, у 2025 році світові витрати на ІТ складуть 5,74 трильйона доларів, що на 9,3% більше, ніж очікується у 2024 році.

«Поточні витрати на GenAI здійснюються переважно технологічними компаніями, які будують інфраструктуру постачання сервісів, - зазначив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - ІТ-директори почнуть витрачати на GenAI більше коштів, ніж на розробку концепції, починаючи з 2025 року. Буде вкладатися більше грошей, але очікування, які ІТ-директори покладають на можливості генеративного АІ, знизяться. Реальність того, чого можна досягти за допомогою нинішніх моделей GenAI, і стан даних СІО не відповідатиме сьогоднішнім високим очікуванням».

Продажі серверів продовжують рухати сегмент систем для центрів обробки даних.

У цьому році витрати на системи для центрів обробки даних зросли майже на 35%. Хоча у 2025 році цей сегмент не побачить такого ж стрибка, як у нинішньому році, він все одно зросте майже на 50 мільярдів доларів. Це відбувається завдяки продажам серверів, які зростуть майже втричі - з понад 134 мільярдів доларів торік до 332 мільярдів доларів у 2028 році, в тому числі понад 257 мільярдів доларів у наступному році.

«GenAI легко затьмарить вплив, який хмарні та аутсорсингові постачальники мали на попередні роки щодо систем центрів обробки даних, - підкреслив Лавлок. - Постачальникам хмарних і аутсорсингових послуг знадобилося 20 років, щоб збільшити витрати на сервери до 67 мільярдів доларів на рік. Попит на GenAI допоможе майже потроїти продажі серверів з 2023 по 2028 рік».

Очікується, що витрати на програмне забезпечення зростуть на 14% до 1,23 млрд дол. у 2025 році порівняно з 11,7% зростанням у 2024 році. У той же час, очікується, що витрати на ІТ-послуги зростуть на 9,4% до 1,73 млрд дол. у 2025 році порівняно з 5,6% у 2024 році.

«Програмне забезпечення та ІТ-послуги є основними рушіями зростання ІТ-індустрії, - вказує Лавлок. - Очікується, що витрати в цих сегментах будуть спрямовані на проекти, пов'язані зі штучним інтелектом, включаючи електронну пошту та авторські розробки. Це ринок, який, незважаючи на свій вік і консолідованість невеликою кількістю гравців, додасть 6,6 млрд дол. до глобальних витрат у 2024 році і 7,4 млрд дол. у 2025 році, частково завдяки продуктам і послугам GenAI».

Методологія прогнозування ІТ-витрат Gartner значною мірою ґрунтується на ретельному аналізі продажів понад тисячі постачальників усього спектру ІТ-продуктів та послуг. Gartner використовує первинні методи дослідження, доповнені вторинними джерелами, щоб створити всеосяжну базу даних про розмір ринку, на якій ґрунтується прогноз.

«За нашим прогнозом, щороку витрати на ІТ будуть збільшуватися на 500 мільярдів доларів з точки зору темпів зростання. З огляду на це, витрати на ІТ повинні перетнути позначку у 7 трлн дол. у 2028 році», резюмував Джон-Девід Лавлок.

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