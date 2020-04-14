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Gartner: компьютерный рынок сузился на 12%

14 апреля 2020 г., 16:35
Gartner: компьютерный рынок сузился на 12%

Мировой объем традиционных ПК, отгруженных заказчикам на протяжении первой четверти года, достиг 51,6 млн десктопов, ноутбуков, ультрамобильных премиум-устройств без учета хромбуков, — сообщает Gartner. В годовом сравнении негативная динамика достигла ощутимых 12,3%, что стало наиболее глубоким провалом, начиная с 2013 г.

Главной причиной для спада оказалась вспышка коронавируса, оказавшая существенное влияние на спрос и предложение. После карантина в отдельных крупных провинциях Китая снизился объем производства ПК и нарушились актуальные логистические связи. Тем не менее, несмотря на влияние COVID-19, общая доля трех крупнейших вендоров за последний квартал не изменилась. Более того, в годовом сравнении зафиксирован рост с 60 до 65,6%.

Поставки в страны EMEA снизились на 7% «YoY», до 16,8 млн устройств. Прогнозируется, что сокращение в натуральном выражении на этом локальном рынке будет наблюдаться в течение всего текущего года.


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