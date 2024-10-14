Gartner: GenAI вимагатиме підвищення кваліфікації 80% інженерної робочої сили до 2027 року

14 октября 2024 г., 9:35

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У довгостроковій перспективі організаціям знадобляться інженери зі штучного інтелекту для створення додатків з АІ.

За даними Gartner до 2027 року GenAI створить нові ролі в розробці та експлуатації програмного забезпечення, що вимагатиме підвищення кваліфікації 80% інженерної робочої сили.

«Сміливі заяви про можливості AI призвели до припущень, що ця технологія може знизити попит на інженерів-людей або навіть повністю їх замінити, - зазначив Філіп Уолш (Philip Walsh), старший аналітик Gartner. - Хоча AI трансформує майбутню роль інженерів-програмістів, людський досвід і креативність завжди будуть важливими для створення складного, інноваційного програмного забезпечення».

Інструменти штучного інтелекту генеруватимуть помірне підвищення продуктивності, доповнюючи існуючі робочі шаблони та завдання розробників. Переваги штучного інтелекту будуть найбільш значущими для провідних розробників в організаціях зі зрілими інженерними практиками.

Агенти штучного інтелекту змінять робочі моделі розробників, дозволяючи їм повністю автоматизувати більше завдань та розвантажити фахівців. Це ознаменує появу програмної інженерії з використанням штучного інтелекту, коли більшість коду буде створена штучним інтелектом, а не людиною.

«В еру штучного інтелекту інженери-програмісти будуть мислити категоріями «штучний інтелект в першу чергу», коли вони зосереджуватимуться на тому, щоб спрямовувати агентів штучного інтелекту до найбільш релевантного контексту та обмежень для виконання певного завдання», - каже Волш. Це зробить навички швидкого промпт-інжинірингу та генерації з розширеним пошуком (retrieval-augmented generation, RAG) необхідними для інженерів-програмістів.

У довгостроковій перспективі досягнення в галузі АІ подолають кордони і ознаменують підйом інженерії АІ.

Хоча AI зробить інженерію більш ефективною, організаціям знадобляться ще більш кваліфіковані інженери-програмісти, щоб задовольнити стрімко зростаючий попит на програмне забезпечення, посилене штучним інтелектом (АІ-empowered software). «Створення такого програмного забезпечення потребуватиме нового покоління фахівців - інженерів зі штучного інтелекту, - продовжує Волш. - Інженер зі штучного інтелекту володіє унікальним поєднанням навичок у галузі програмної інженерії, науки про дані та ML - навичок, які користуються попитом».

Згідно з опитуванням Gartner, проведеним у четвертому кварталі 2023 року серед 300 організацій США та Великобританії, 56% керівників програмної інженерії назвали інженера зі штучного інтелекту/машинного навчання найбільш затребуваною роллю на 2024 рік, а застосування AI/ML в додатках - найбільшою прогалиною в навичках.

Щоб підтримати інженерів AI, організаціям потрібно буде інвестувати в платформи для розробників AI. Такі системи допоможуть організаціям більш ефективно розбудовувати можливості АІ та масштабно інтегрувати його в корпоративні рішення. «Ці інвестиції вимагатимуть від організацій підвищення кваліфікації команд інженерів з розробки даних і платформ для впровадження інструментів і процесів, які сприяють безперервній інтеграції та розробці артефактів штучного інтелекту», - резюмував Уолш.

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