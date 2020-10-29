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Функция онлайн платежей в чат-ботах Viber поначалу будет доступна только в Украине

29 октября 2020 г., 15:54
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Функция онлайн платежей в чат-ботах Viber поначалу будет доступна только в Украине

Компания Rakuten Viber объявляет о выходе на рынок финансовых услуг и запуске функции онлайн платежей в чат-ботах Chatbot Payments. Теперь пользователи Viber смогут использовать платформу для покупки товаров и услуг и их оплаты с помощью сервиса Google Pay или другого мобильного кошелька. Поначалу сервис будет доступен только в Украине. В будущем году планируется постепенно расширить его на другие страны.

С помощью функции Viber Chatbot Payments пользователи смогут безопасно покупать товары и услуги через авторизованные чат-боты компаний. Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать – привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех чат-ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API). Компании могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату.

Chatbot Payments позволяет оформлять покупки всего в несколько кликов непосредственно в Viber. Благодаря этой функции пользователи смогут оплачивать товары и услуги с помощью чат-ботов, которыми они уже пользуются (для оплаты коммунальных услуг, заказа доставки, транспортных услуг и т.д.). Как утверждается, вся конфиденциальная информация, связанная с платежами, зашифрована и недоступна другим чат-ботам, Viber или третьим лицам.

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