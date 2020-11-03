Fungible встроила свой «инфраструктурный процессор» DPU в серверы хранения

3 ноября 2020 г., 13:35

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Прадип Синдху (Pradeep Sindhu), генеральный директор и учредитель Fungible, объявил о выходе FS1600 — масштабируемого сервера блочного хранения, реализующего потенциал продвигаемого этим стартапом специализированного чипа DPU, который обрабатывает повторяющиеся события ИТ-инфраструктуры во много раз быстрее, чем центральный или даже графический процессор.

Сервер хранения Fungible FS1600 — это система передающего уровня, которая управляется из отдельного уровня управления оркестровочного движка Fungible Composer, работающего на стандартном сервере х86. Агенты хранения, сети и телеметрии в FS1600 связываются с соответствующими службами Fungible Composer.

FS1600 скомпонован в корпусе формата 2RU, имеет 24 отсека для накопителей NVMe SSD и использует два чипа DPU F1. TCP-доступ к нему осуществляется через NVMe-over Fabrics. Развёртывать новый сервер Fungible можно как индивидуальный узел или в составе кластера из сотен или даже тысяч узлов с защитой от сбоев или без неё.

«Fungible Storage Cluster — это не только самая быстрая платформа хранения на сегодняшнем рынке, но и самая экономичная, надежная, безопасная, а также самая простая в использовании», — заявил Синдху.

От других 24-слотовых серверов 2RU, продукт Fungible отличается гораздо более высокой производительностью ввода-вывода, предлагая 15 млн IOPS вместо типичных двух-трёх миллионов. Кластер FS1600 с 2 узлами может обеспечить 18 миллионов IOPS, что примерно в 10 раз быстрее, чем у эквивалентной системы Dell EMC Unity, и в 30 раз быстрее, чем у Ceph. Кроме того, FS1600 характеризуется задержкой 110 микросекунд, ёмкостью до 576 ТБ, встроенными сжатием и шифрованием.

Благодаря снижающей перерасход ресурсов SSD защите стирающим кодированием (она эквивалентна репликации с тремя копиями) FS1600, по информации Fungible, даёт 5-кратное снижение стоимости мультимедиа по сравнению с гиперконвергентной инфраструктурой (HCI) при развертывании с эффективной ёмкостью 1 ПБ.

Серверы Fungible уже доступны для заказов от самой компании и её партнёров в трёх конфигурациях — Fast, SuperFast и Extreme. Потенциальными покупателями FS1600 являются провайдеры облачных служб 2-го уровня — такие компании, как Uber, Dropbox и FlipCard. Предполагается, что эта технология обеспечит им в 4-5 раз больше производительности, чем AWS и Google Cloud.

CEO Fungible назвал выпуск F1600 «важной вехой на пути к реализации концепции взаимозаменяемых ЦОД, в которых ресурсы вычислений и хранения гипер-дезагрегированы, а затем объединены по запросу для динамического обслуживания требований приложений».

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