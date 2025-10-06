Fujitsu та NVIDIA розширюють стратегічне партнерство у напрямку AI

6 октября 2025 г., 13:35

Компанія Fujitsu оголосила про розширення стратегічної співпраці з NVIDIA з метою створення повноцінної AI-інфраструктури (full-stack AI infrastructure), що інтегрує агентів штучного інтелекту (AI agents). Ініціатива спрямована на посилення конкурентних переваг підприємств через використання АІ, зберігаючи при цьому їхню автономію у використанні цих технологій.

Як зазначається, співпраця буде зосереджена на спільній розробці та постачанні платформи AI-агентів, адаптованої для конкретних галузей, таких як охорона здоров'я, виробництво та робототехніка. Це доповнить інфраструктуру AI-обчислень, яка націлена на інтеграцію власної серії процесорів FUJITSU-MONAKA CPU та NVIDIA GPU за допомогою технології NVIDIA NVLink Fusion.

«Співпраця з NVIDIA прискорить бізнес-трансформацію, керовану АІ, у корпоративному та державному секторах. Поєднуючи передові технології обох компаній, ми розробимо та надамо повноцінну AI-інфраструктуру, починаючи з таких секторів, як виробництво, де Японія є світовим лідером», заявив Такахіто Токіта (Takahito Tokita), генеральний директор Fujitsu.

У свою чергу, Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA, заявив: «Індустріальна революція AI почалася, і ми повинні побудувати інфраструктуру для її живлення — у Японії та по всьому світу. Fujitsu є справжнім піонером в обчислювальній техніці та надійним лідером Японії у сфері суперкомп'ютерів, квантових досліджень та корпоративних систем. Разом NVIDIA та Fujitsu формують потужне партнерство для епохи штучного інтелекту».

Ключові напрямки співпраці включають:

Спільна розробка AI-агентів, що саморозвиваються. Створення платформи AI-агентів на базі Fujitsu Kozuchi та NVIDIA Dynamo, яка забезпечить автономну еволюцію та кастомізацію моделей АІ для конкретних секторів. Розроблені агенти будуть надаватися як мікросервіси NVIDIA NIM для оптимізованого висновку.

Розвиток обчислювальної інфраструктури нового покоління. Створення високошвидкісної архітектури, що об'єднує процесори FUJITSU-MONAKA та GPU NVIDIA за допомогою NVLink-Fusion для досягнення продуктивності zetascale (зета-рівня).

Посилення взаємодії з клієнтами. Створення партнерської екосистеми для розширення використання AI-агентів та розробки трансформаційних сценаріїв використання, зокрема, у робототехніці через соціальне впровадження фізичного ШІ.

Підкреслюється, що завдяки цій співпраці Fujitsu прагне відкрити нові AI-ринки та до 2030 року зробити цю інфраструктуру незамінною соціальною основою для цифрового суспільства Японії, прискорюючи зростання корпоративного АІ та створюючи значну соціальну цінність.

