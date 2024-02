Avast отримала штраф у 16,5 млн дол. від FTC за продаж даних клієнтів

23 февраля 2024 г., 18:00

FTC наклала штраф на антивірусну компанію Avast за продаж даних клієнтів Як повідомляє Reuters, Федеральна торгова комісія США (Federal Trade Commission, FTC) оголосила, що компанія Avast отримає штраф на 16,5 млн дол. за продаж інформації про своїх клієнтів стороннім брокерам даних.

У розслідуванні FTC йдеться про те, що в період між 2014 і 2020 роками компанія таємно збирала інформацію про споживачів, які використовували антивірусне програмне забезпечення Avast на своїх пристроях. Серед іншого накопичувалася інформація про місцезнаходження, фінансовий стан, релігійні переконання, стан здоров’я та політичні погляди користувачів.

«Переважна більшість споживачів не знали, що програмне забезпечення Avast стежить за кожним їхнім кроком в Інтернеті, або що їхня інформація про перегляд веб-сторінок може бути продана більш ніж 100 третім особам і зберігатися протягом невизначеного терміну в деталізованій формі, яку можна ідентифікувати», відзначається у скарзі FTC.

У звіті йдеться про те, що Avast зберігав ці дані «безстроково», запевняючи своїх клієнтів, що заблокує «настирливі відстежувальні файли cookie, які збирають дані про ваші дії в Інтернеті» і «не дасть нікому і нічим дістатися до вашого комп’ютера» та «заробляти гроші на ваших пошуках».

Але Avast саме це й робила після придбання у 2014 році антивірусної фірми Jumpshot, яку Avast ребрендував як аналітичну компанію. Jumpshot обіцяла «унікальну інформацію для прийняття кращих бізнес-рішень» і допомогала клієнтам побачити, куди їхня аудиторія «переходить до і після відвідування вашого сайту або сайтів ваших конкурентів».

Одним із маркетингових слоганів компанії було «Every search. Every click. Every buy. On every site.». Антивірусне програмне забезпечення Avast мало 430 мільйонів клієнтів по всьому світу, тоді як Jumpshot стверджував, що має доступ до 100 мільйонів пристроїв.

Avast закрила свій підрозділ зі збору даних у 2020 році після розслідувань щодо її практики стосовно конфіденційності даних. Хоча компанія стверджувала, що завжди анонімізувала дані, які продавала, FTC заявила, що вона «не змогла достатньо анонімізувати інформацію про перегляд веб-сторінок споживачів», додавши, що ці пакети складалися з «дивовижних деталей про звички перегляду веб-сторінок окремих споживачів».

У своїй заяві компанія Avast заявила, що не погоджується зі «звинуваченнями та характеристикою фактів», але «рада вирішити це питання».

