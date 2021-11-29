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Французький суперкомп'ютер Adastra буде працювати на AMD EPYC

29 ноября 2021 г., 13:40
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Французький суперкомп'ютер Adastra буде працювати на AMD EPYC

Французьке національне агентство з високопродуктивних обчислень (GENCI) та Національний обчислювальний центр вищої освіти Франції (CINES) оголосили про придбання суперкомп'ютера Adastra, що працює на базі процесорів AMD EPYC та прискорювачів HPE Instinct.

Як повідомляється, Adastra, встановлення якого намічене на весну наступного року, стане одним із найпотужніших суперкомп'ютерів у Європі для академічних та промислових відкритих досліджень. Він також доповнить наявні системи GENCI у двох інших національних обчислювальних центрах Франції.

Суперкомп'ютер Adastra буде заснований на модульній конвергентній архітектурі з двома обчислювальними блоками, один з яких заснований на процесорах AMD EPYC наступного покоління з 768 ГБ пам'яті, а інший містить один оптимізований процесор AMD EPYC™ 3-го покоління та чотири прискорювачі AMD Instinct MI250X OAM.

У рамках контракту AMD і HPE взаємодіють із CINES у просуванні до спільного портування, оптимізації та масштабування програм HPC та ШІ на прискореному блоці Adastra.

Підкреслюється, що Рішення, запропоноване HPE, є одним із найефективніших. Воно охолоджує 97% тепла, яке виробляється машиною, за допомогою рідинного охолодження теплою водою.

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