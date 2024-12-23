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Франція виділила 5,7 млн євро на розвиток атомної енергетики України

23 декабря 2024 г., 10:25
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Міненерго повідомило, що Франція виділила 5,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України на розвиток проєктів в українській атомній галузі.
 
Відповідну угоду було підписано директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуром Лорковським та спеціальним посланником Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.
 
«Україна і Франція постійно зміцнюють співпрацю в енергетичній сфері. Ми отримуємо значну підтримку від цієї країни і разом бачимо перспективу, зокрема у розвитку партнерства в атомній сфері. Дякуємо французьким партнерам за цей внесок і за те, що Франція, розуміючи важливість атомної генерації для сталості і зміцнення будь-якої енергосистеми, підтримує прагнення України розвивати атомну енергетику і готова допомагати нам зміцнювати нашу енергетичну інфраструктуру», – зазначив Герман Галущенко.
 
Міненерго нагадало, що загальний обсяг зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив 1 млрд євро. 

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