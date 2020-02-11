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Foxconn возобновила работу фабрик в Китае, но лишь на 10%

11 февраля 2020 г., 9:25

Foxconn возобновила работу фабрик в Китае, но лишь на 10%

Согласно информации, которую опубликовало Reuters, компания Foxconn с понедельника возобновила работу ряда своих предприятий в карантинной зоне после завершения продленных новогодних каникул по лунному календарю.
 
При этом сообщается, что задействованы в работе будут лишь 10% сотрудников - 16 тыс. человек. И это на предприятии в Чжэнчжоу. Заводы в Шэньчжэне пока не получили от правительства разрешение на работу. Именно эти фабрики Foxconn выполняют львиную долю заказов Apple.
 
Согласно данным, опубликованным Digitimes 10 февраля начали работу не более 20% сотрудников различных производственных предприятий в Китае из-за введенных ограничений в связи со вспышкой коронавируса. А многие фабрики по выпуску компонент приняли решение возобновить работу не раньше 25 февраля.

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