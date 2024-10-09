Foxconn побудує найшвидший у Тайвані AI-суперкомп'ютер за допомогою NVIDIA Blackwell

9 октября 2024 г., 14:35

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Компанії NVIDIA і Foxconn будують найбільший суперкомп'ютер на Тайвані. Проєкт Hon Hai Kaohsiung Super Computing Center, про який було оголошено на Hon Hai Tech Day, буде побудовано на базі архітектури Blackwell від NVIDIA та оснащено платформою GB200 NVL72, яка містить 64 стійки та 4608 GPU Tensor Core. З очікуваною продуктивністю понад 90 ексафлопс машина вважатиметься найшвидшою в Тайвані в галузі штучного інтелекту.



Foxconn планує використовувати суперкомп'ютер, щойно його запустять в експлуатацію, для прориву в дослідженнях раку, розроблення великих мовних моделей та інновацій у «розумних» містах, позиціонуючи Тайвань як світового лідера в галузях, заснованих на штучному інтелекті. Повідомляється, що трьох платформна стратегія Foxconn орієнтована на «розумне виробництво», «розумні міста» та електромобілі. Новий суперкомп'ютер відіграватиме ключову роль у підтримці зусиль Foxconn у сфері цифрових двійників, роботизованої автоматизації та «розумної» міської інфраструктури, надаючи послуги за допомогою AI в таких міських районах, як Гаосюн.



Очікується, що перша черга буде введена в експлуатацію до середини 2025 року. Повне розгортання заплановано на 2026 рік. Проєкт буде інтегрований з такими технологіями NVIDIA, як Omniverse, робототехнічні платформи Isaac для AI та технологія цифрового двійника, щоб допомогти перетворити виробничі процеси.



«Новий AI-суперкомп'ютер Foxconn, що працює на платформі NVIDIA Blackwell, є одним із найпотужніших у світі, що є значним стрибком уперед у сфері AI-обчислень і ефективності», - сказав віцепрезидент і прессекретар Foxconn Джеймс Ву (James Wu).



Нагадаємо, GB200 NVL72 - це сучасна платформа для центрів обробки даних, оптимізована для AI та прискорених обчислень. Кожна стійка оснащена 36 CPU NVIDIA Grace і 72 GPU NVIDIA Blackwell, з'єднаних технологією NVIDIA NVLink, що забезпечує пропускну здатність 130 ТБ/с. NVIDIA NVLink Switch дає змогу системі з 72 GPU працювати як єдиний, уніфікований GPU. Це націлює її на навчання великих моделей AI та виконання складних завдань виведення в реальному часі на моделях із трильйонами параметрів.



Суперкомп'ютерний центр Hon Hai в Гаосюні є частиною зростальної глобальної мережі передових суперкомп'ютерних потужностей на базі NVIDIA. Ця мережа включає кілька відомих об'єктів у Європі та Азії. Повідомляється, ці суперкомп'ютери являють собою значний стрибок в обчислювальній потужності, використовуючи передові технології NVIDIA для просування досліджень та інновацій у різних наукових дисциплінах.

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