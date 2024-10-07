Foxconn отримала рекордний квартальний дохід - 57,3 млрд дол.

7 октября 2024 г., 15:35

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Reuters пише, що тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі контрактний виробник електроніки, перевершила очікування, показавши найвищий в історії дохід за третій квартал завдяки високому попиту на сервери штучного інтелекту.

Виручка найбільшого виробника iPhone підскочила на 20,2% в річному обчисленні до 1,85 трильйона тайваньських доларів (57,3 млрд дол.). Згідно з LSEG SmartEstimate прогнозувалося 1,79 трлн тайванських доларів.

Високий попит на АІ-сервери привів до значного зростання доходів підрозділу хмарних і мережевих продуктів Foxconn, серед клієнтів якого є й компанія Nvidia.

У сегменті «розумної» побутової електроніки, до якого відносяться iPhone, спостерігалося сильне квартальне зростання завдяки запуску нових продуктів, але його показники в річному обчисленні залишилися на рівні минулого року.

Третій квартал - це традиційно час, коли тайванські технологічні компанії починають наввипередки постачати смартфони, планшети та іншу електроніку великим виробникам, таким як Apple, для періоду свят на західних ринках наприкінці року.

Загальний дохід лише у вересні сягнув 733 мільярдів тайванських доларів, що на 10,9% більше, ніж у минулому році, і є другим найвищим показником компанії за всю історію.

«Вступаючи в піковий сезон у другій половині року, ми очікуємо, що наша діяльність поступово набиратиме обертів, - зазначили у Foxconn про свої прогнози на поточний квартал. - Очікується, що четвертий квартал буде приблизно відповідати поточним ринковим очікуванням».

Reuters вказує, що wього року акції Foxconn підскочили на 86%, значно випередивши зростання більш широкого ринку Тайваню (24% ). У п'ятницю вони зросли на 3,7% напередодні публікації даних про доходи, незважаючи на падіння базового індексу на 0,4%.

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