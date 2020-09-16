 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

16 сентября 2020 г., 11:05
+22
голоса

Представленная OPPO технология призвана упростить процесс фотографирования благодаря расширению характеристик объектива со средним фокусным расстоянием.

В выпущенном OPPO пресс-релизе описывается конструкция модуля фотокамеры, который включает три группы линз. Благодаря гибкости двух из этих групп, технология обеспечивает оптический зум на расстояниях, эквивалентных фокусным расстояниям 85 мм и 135 мм. А диафрагмы f/3.3 и f/4.4 позволяют полностью раскрыть потенциал оптических линз. Датчик поддерживает Fusion — технологию слияния изображений с большим фокусным расстоянием. Кроме того, в датчик внедрена технология выравнивания мультикамерного поля в зоне видимости и алгоритмы супер-разрешения для создания изображений на фокусном расстоянии от 85 мм до 280 мм.
Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»
Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Сообщается, что команда инженеров OPPO изменила структуру модуля визуализации на уровне программного обеспечения и разработала более универсальную систему изображения на среднем фокусном расстоянии. Она включает 16-разрядний контроллер, управляющий движением двух групп линз, а также модули автоматической фокусировки и оптической стабилизации.

В состав решения входит также сенсор с 32 миллионами пикселей и поддержкой технологии «4 пикселя в одном». По сообщению OPPO, это позволяет получать HD-качество как на ближнем, так и на дальнем расстоянии, и обеспечивает больший потенциал для развития широкоформатных и широкоугольных технологий изображения.

Распространенный OPPO документ содержит примеры снимков, сделанных с помощью разработанного ее конструкторами фото-модуля. Думаю, стоит познакомиться с ними, чтобы составить собственное представление о разработке. Впрочем, о планах коммерческого внедрения этого решения не сообщается.

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Примеры изображений, снятых с помощью новой технологии гибридного зума OPPO, соответственно, под широким углом, с фокусным расстоянием 85 мм и 135 мм

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Сравнение снимков, снятых на расстоянии, эквивалентном 85 мм фокусного расстояния (на нижнем фото используется технология гибридного зума следующего поколения OPPO)

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Сравнение фотографий, снятых на расстоянии, эквивалентном 85 мм фокусного расстояния (на нижней используется технология гибридного зума нового поколения OPPO)

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Сравнение кадров, снятых на расстоянии, эквивалентном 85 мм фокусного расстояния (на правом используется технология гибридного зума нового поколения OPPO)

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

Сравнение образцов, снятых на расстоянии, эквивалентном 135 мм фокусного расстояния (на нижней фотографии используется технология гибридного зума нового поколения OPPO)

 


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  