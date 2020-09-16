Фотосъемка по принципу «что видишь, то и получаешь»

16 сентября 2020 г., 11:05

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Представленная OPPO технология призвана упростить процесс фотографирования благодаря расширению характеристик объектива со средним фокусным расстоянием.

В выпущенном OPPO пресс-релизе описывается конструкция модуля фотокамеры, который включает три группы линз. Благодаря гибкости двух из этих групп, технология обеспечивает оптический зум на расстояниях, эквивалентных фокусным расстояниям 85 мм и 135 мм. А диафрагмы f/3.3 и f/4.4 позволяют полностью раскрыть потенциал оптических линз. Датчик поддерживает Fusion — технологию слияния изображений с большим фокусным расстоянием. Кроме того, в датчик внедрена технология выравнивания мультикамерного поля в зоне видимости и алгоритмы супер-разрешения для создания изображений на фокусном расстоянии от 85 мм до 280 мм.





Сообщается, что команда инженеров OPPO изменила структуру модуля визуализации на уровне программного обеспечения и разработала более универсальную систему изображения на среднем фокусном расстоянии. Она включает 16-разрядний контроллер, управляющий движением двух групп линз, а также модули автоматической фокусировки и оптической стабилизации.

В состав решения входит также сенсор с 32 миллионами пикселей и поддержкой технологии «4 пикселя в одном». По сообщению OPPO, это позволяет получать HD-качество как на ближнем, так и на дальнем расстоянии, и обеспечивает больший потенциал для развития широкоформатных и широкоугольных технологий изображения.

Распространенный OPPO документ содержит примеры снимков, сделанных с помощью разработанного ее конструкторами фото-модуля. Думаю, стоит познакомиться с ними, чтобы составить собственное представление о разработке. Впрочем, о планах коммерческого внедрения этого решения не сообщается.

Примеры изображений, снятых с помощью новой технологии гибридного зума OPPO, соответственно, под широким углом, с фокусным расстоянием 85 мм и 135 мм

Сравнение снимков, снятых на расстоянии, эквивалентном 85 мм фокусного расстояния (на нижнем фото используется технология гибридного зума следующего поколения OPPO)

Сравнение фотографий, снятых на расстоянии, эквивалентном 85 мм фокусного расстояния (на нижней используется технология гибридного зума нового поколения OPPO)

Сравнение кадров, снятых на расстоянии, эквивалентном 85 мм фокусного расстояния (на правом используется технология гибридного зума нового поколения OPPO)

Сравнение образцов, снятых на расстоянии, эквивалентном 135 мм фокусного расстояния (на нижней фотографии используется технология гибридного зума нового поколения OPPO)

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