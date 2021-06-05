Фотонные квантовые вычисления достигли вехи в производстве

5 июня 2021 г., 15:05

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Компании объявили, что в настоящее время они производят кремниевые фотонные и электронные чипы, которые составляют основу системы Q1 - первой системной вехи в дорожной карте PsiQuantum по созданию коммерчески жизнеспособного квантового компьютера с одним миллионом кубитов и более. Это демонстрирует, как заявляют компании, первую в мире способность производить основные квантовые компоненты, такие как источники одиночных фотонов и детекторы одиночных фотонов, с точностью и в больших объемах, используя стандартные производственные процессы ведущей в мире полупроводниковой фабрики GlobalFoundries (GF).

Компании также установили собственное производственное оборудование на двух из 300-миллиметровых фабрик GF для производства тысяч кремниевых фотонных чипов Q1 на своем предприятии в северной части штата Нью-Йорк, а также ультрасовременных чипов электронного управления на своей Fab 1 в Дрездене, Германия.

«В прошлом году мы отметили десятилетие технологических изменений, - говорит Амир Файнтач (Amir Faintuch), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительной и проводной инфраструктуры GF. - Теперь, из-за цифровой трансформации и стремительного роста объемов данных, мы столкнулись с проблемами, которые требуют квантовых вычислений для дальнейшего ускорения Ренессанса вычислений. Партнерство PsiQuantum и GF представляет собой мощное сочетание опыта PsiQuantum в области фотонных квантовых вычислений и производственных возможностей GF в области кремниевой фотоники. Это изменит отрасли и технологические приложения в области климата, энергетики, здравоохранения, материаловедения и государственного управления».

Ожидается, что квантовые вычисления, по словам компаний, обеспечат выдающийся прогресс во множестве отраслей, включая фармацевтические разработки, материаловедение, возобновляемые источники энергии, смягчение последствий изменения климата, устойчивое сельское хозяйство и многое другое. Система Q1 от PsiQuantum представляет собой прорыв в кремниевой фотонике, которая, по мнению компании, является единственным способом масштабирования до 1 миллиона кубитов и более и создания, отказоустойчивого квантового компьютера общего назначения с исправлением ошибок.

Система Q1 является результатом пяти лет разработки в PsiQuantum и призвана воплотить в реальность меняющие мир преимущества квантовых вычислений, основанные на двух фундаментальных принципах: 1) полезный квантовый компьютер, способный выполнять невозможные на традиционных компьютерах вычисления, требует более миллиона физических кубитов; и 2) исследования более 50 лет и триллионы долларов, вложенных в полупроводниковую промышленность, - единственный путь к созданию коммерчески жизнеспособного квантового компьютера.

«Это большое достижение как для квантовой, так и для полупроводниковой промышленности, - говорит Пит Шадболт (Pete Shadbolt), главный стратег и соучредитель PsiQuantum, - демонстрирующее, что можно построить критически важные компоненты квантового компьютера на кремниевом чипе, используя стандартные производственные процессы ведущей в мире полупроводниковой фабрики. Когда мы впервые задумали PsiQuantum, мы знали, что масштабирование системы будет экзистенциальным вопросом. Вместе с GlobalFoundries мы утвердили производственный путь для кремниевой фотоники и уверены, что к середине этого десятилетия PsiQuantum полностью установит все производственные линии и процессы, необходимые для начала сборки окончательной машины».

Компания PsiQuantum, занимающаяся квантовыми вычислениями, и компания GlobalFoundries, занимающаяся производством полупроводников, заявляют, что достигли крупного прорыва в своем партнерстве по созданию первого в мире полномасштабного коммерческого квантового компьютера



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