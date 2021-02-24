Фотоника для ИИ и нейроморфных вычислений

24 февраля 2021 г., 15:31

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Ученые по-новому взглянули на следующие шаги по разработке быстрых, энергоэффективных вычислительных систем будущего, которые используют свет вместо электронов для обработки и хранения информации, включая аппаратное обеспечение, созданное непосредственно на основе работы человеческого мозга.

Группа ученых, включая профессора С. Дэвида Райта (C. David Wright) из Университета Эксетера, исследовала будущий потенциал компьютерных систем, использующих фотонику вместо традиционной электроники.

Исследование фокусируется на потенциальных решениях одной из самых насущных компьютерных проблем в мире - как разработать вычислительные технологии для быстрой и энергоэффективной обработки этих данных.

Современные компьютеры основаны на архитектуре фон Неймана, в которой быстрый центральный процессор (ЦП) физически отделен от гораздо более медленной памяти программ и данных.

Это означает, что скорость вычислений ограничена, а мощность тратится впустую из-за необходимости непрерывной передачи данных в память и процессор и из них через ограниченные по полосе пропускания и энергонеэффективные электрические межсоединения, известные как узкое место фон Неймана.

В результате было подсчитано, что более 50% мощности современных вычислительных систем тратится впустую просто на перемещение данных.

Профессор С. Дэвид Райт с инженерного факультета Университета Эксетера и один из соавторов исследования объясняет: «Очевидно, что необходим новый подход - такой, который может объединить основные задачи обработки информации - вычисления и память, тот, который может напрямую включать в аппаратные средства

способность учиться, адаптироваться и развиваться, и тот, который устраняет энергозатратные и ограничивающие скорость электрические соединения».

Фотонные нейроморфные вычисления - один из таких подходов. Здесь сигналы передаются и обрабатываются с использованием света, а не электронов, что дает доступ к гораздо большей полосе пропускания (скорости процессора) и значительно снижает потери энергии.

Более того, исследователи пытаются сделать само вычислительное оборудование изоморфным с биологической системой обработки (мозгом), разрабатывая устройства, которые напрямую имитируют основные функции нейронов мозга и синапсов, а затем соединяют их вместе в сети, которые могут предложить быструю, параллельную, адаптивную обработку для приложений ИИ и машинного обучения.

Концептуальный план будущего фотонного нейроморфного компьютера

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