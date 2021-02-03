Fortinet представила XDR на базе ИИ с полной автоматизацией процессов

3 февраля 2021 г., 13:05

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Компания Fortinet представила решение для расширенного обнаружения и реагирования (XDR) FortiXDR, предназначенное для упрощения, ускорения обнаружения и реагирования на кибератаки в масштабах всей организации.



По уверениям производителя, FortiXDR – единственное в своем роде решение, использующее искусственный интеллект для исследования угроз, что критически важно для реагирования на инциденты.



Распространяясь на облачную платформу конечных точек FortiEDR, оно улучшает структуру безопасности организации и степень защиты от угроз с помощью служб безопасности FortiGuard Labs. В частности, FortiXDR может полностью автоматизировать процессы по обеспечению безопасности, обычно выполняемые опытными аналитиками. Это позволяет более оперативно противостоять угрозам на широкой поверхности атаки.



«Киберпреступники используют сложные и все более интеллектуальные инструменты для атак на уязвимые границы сети, возникшие в результате цифровых инноваций. Это означает, что для борьбы со все более изощренной организованной киберпреступностью организациям необходимы более умные и быстрые технологии для обеспечения безопасности. FortiXDR – единственное решение XDR, которое использует искусственный интеллект для репликации ручного анализа угроз, позволяя организациям поспевать за преступниками. Интегрированное в платформу Security Fabric, оно помогает бизнесу идти в ногу с постоянно растущим ландшафтом киберугроз. Это актуально даже для организаций, ограниченных размерами команды и количеством инструментов» – Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.



Также отмечается, что решение способно за секунды справляется со сложными задачами, на выполнение которых профессионалам, располагающим специализированными инструментами потребуется 30 минут или больше. Значительно снижается общее количество сигналов по разным продуктам – в среднем на 77% или более.



Кроме того подчеркивается, что полностью исключается человеческий фактор и становится полностью автоматизированным интеллектуальное расследование инцидентов.

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