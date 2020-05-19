Fortinet анонсировала производительный межсетевой экран FortiGate 4200F

19 мая 2020 г., 15:55

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Для обеспечения безопасности, соответствующей масштабу и требованиям к производительности, предъявляемым современными реалиями центров обработки данных, Fortinet представляет FortiGate 4200F, новейшее дополнение к портфелю высококлассных межсетевых экранов. Являясь неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric, FortiGate 4200F был специально разработан для обеспечения инновационного, ориентированного на безопасность сетевого подхода, который бесшовно интегрирует безопасность в сетевые ресурсы компании. Аппаратное ускорение FortiGate 4200F с помощью сетевого процессора NP7 седьмого поколения Fortinet обеспечивает уровень Security Compute Ratings в 5-15 раз выше, чем у сопоставимых решений конкурентов.

С такими показателями производительности FortiGate 4200F обеспечивает сверхбыстрое межсетевое экранирование, ускоренную внутреннюю сегментацию и масштабируемые решения для удаленной работы, защищая переферию и ядро центра обработки данных в различных случаях использования.

FortiGate 4200F, оснащенный процессором седьмого поколения (NP7) компании Fortinet, радикально увеличивает скорость, масштабируемость и производительность крупных корпоративных центров обработки данных. 4200F обеспечивает высочайшую производительность и масштабируемость для безопасного внедрения цифровых инноваций и удовлетворения высочайших требований к емкости и производительности критически важных бизнес-операций в широком спектре вертикальноинтегрированных и крупных предприятий, работающих в таких сферах, как финансовые услуги, здравоохранение, образование, передовые исследования и высокоскоростной e-commerce.

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