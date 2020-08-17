17 августа 2020 г., 14:05

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Компания Fortinet представила гипермасштабируемый межсетевой экран FortiGate 4400F на базе собственного процессора седьмого поколения (NP7) с аппаратным ускорением. Как утверждается, масштабируемость и производительность устройства до 13 раз превосходят показатели сопоставимых продуктов. Это решение способно защитить гипермасштабируемые центры обработки данных и сети 5G.

Организации, занимающиеся инновациями в цифровой сфере, сталкиваются с растущими и зачастую непредсказуемыми потребностями в ресурсах, которые быстро опережают возможности их решений по обеспечению безопасности. В результате безопасность стала «бутылочным горлышком» для трафика большинства гипермасштабируемых ЦОДов. Это отрицательно сказывается на взаимодействии с пользователями и приводит к снижению производительности, в результате чего многие сетевые администраторы испытывают давление со стороны бизнес-подразделений с требованиями смягчить меры безопасности.

Разрешение всему трафику входить и выходить из сети организации без обеспечения безопасности подвергает ее риску кибератак, которые могут серьезно подорвать репутацию бренда и привести к потенциальной потере доходов из-за длительного простоя. Хотя многие организации успешно развернули гипермасштабируемые сетевые архитектуры, достижение гипермасштабируемой безопасности оказалось серьезной проблемой.

На сегодня некоторые поставщики заявляют, что они реализуют гипермасштабируемую безопасность с помощью нескольких брандмауэров, объединенных вместе для достижения гипермасштабируемой архитектуры, которая оказалась громоздкой и дорогой. Аппаратное ускорение с помощью специализированных сетевых процессоров NP7 FortiGate 4400F представляет собой первое компактное масштабируемое и производительное устройство, которое идет в ногу с ростом современных гипермасштабируемых ЦОДов, и обеспечивает следующие варианты использования:

Высокоскоростная электронная розничная торговля. Позволяет предприятиям электронной розничной торговли предоставлять своим клиентам лучший пользовательский опыт, поддерживая десятки миллионов подключений в секунду, обеспечивая необходимый 4-й уровень безопасности и аппаратно-ускоренное предотвращение DDoS-атак;

Передовые исследования. Повышает производительность передовых исследовательских центров и других отраслей, таких как нефтегазовая, за счет поддержки безопасной передачи чрезвычайно больших наборов данных – также известных как потоки слонов – со скоростью до 100 ГБит/с. В ситуациях, когда требуется шифрование на высокой скорости, IPsec может быть незаметно активирован с целью поддержки потоков туннелей IPsec с высокой пропускной способностью;

Финансовые учреждения, облачные провайдеры и другие крупные предприятия. Позволяет предприятиям запускать услуги наиболее гибким и безопасным способом для повышения производительности и доходов. Ускоряя сегментацию на основе VXLAN, FortiGate 4400F обеспечивает сверхбыструю связь между крупно масштабируемыми службами (такими как вычисления, хранилище или приложения), которые размещены в физических и виртуализированных доменах. Эти крупномасштабные сегменты можно защитить с помощью базового 4-го уровня безопасности или расширенного седьмого.

Современный гиперподключенный мир позволяет осуществлять обмен данными между пользователем, пользователем и машиной, а также между машинами, что, в свою очередь, предъявляет огромные требования к безопасности, масштаб которой должен быть обширным. По мере перехода от 4G к 5G эти требования будут только повышаться, поскольку группы эксплуатации сети должны обеспечивать как безопасность, так и непрерывность бизнеса. Большинству решений не хватает необходимого масштаба для преодоления нехватки IPv4-адресов, соответствования растущим требованиям к пропускной способности мобильной связи и увеличения числа зашифрованных туннелей, соединяющих инфраструктуру. Последнее, в свою очередь, не позволяет операторам связи обслуживать большой круг клиентов.

Межсетевой экран FortiGate 4400F создан для решения этих проблем. Как часть интегрированной платформы безопасности Fortinet Security Fabric он также обеспечивает безопасность гибридных ЦОДов.

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