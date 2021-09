Fortinet и Linksys выпустили решение для для поддержки удаленной и гибридной работы

28 сентября 2021 г., 15:10

Совместное предприятие Fortinet и Linksys анонсировало новое решение, позволяющее организациям поддерживать и защищать сети для работы из дома. Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet.



Отмечается, что это первое корпоративное решение, обеспечивающее безопасное сетевое подключение для корпоративных и личных нужд в одном простом в настройке модуле, оптимизированном для бизнес-приложений и инструментов совместной работы, включая Zoom.



С распространением удаленной и гибридной работы ИТ-команды предприятий пытаются обеспечить эффективную работу своих сотрудников из любого места, одновременно защищая свою организацию от угроз безопасности, включая программы-вымогатели, вредоносные программы и фишинговые атаки, перед которыми домашние сети уязвимы. Недавний опрос Sungard Availability Services показал, что «только каждая пятая компания полностью уверена, что безопасность их инфраструктуры cможет поддерживать долгосрочную удаленную работу». Киберпреступники продолжают использовать расширенную поверхность атаки. Из последнего отчета FortiGuard Labs Global Threat Landscape Report следует, что средняя еженедельная активность программ-вымогателей в июне 2021 года была более чем в десять раз выше, чем в прошлом году. Перед корпоративными ИТ-командами также стоит задача поддержать своих домашних сотрудников с помощью простого plug-and-play решения, которое обеспечивает подключение, учитывающие все возможности, которые у них есть в офисе.



Чтобы дать возможность ИТ-командам предприятий любого размера обеспечить безопасность корпоративного уровня и высокопроизводительную связь для удаленных и гибридных работников дома, компании Fortinet и Linksys выпускают решение Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet.



Как говорится в сообщении компаний, созданный на основе новейшей трехдиапазонной технологии Wi-Fi 6 и мощного программного обеспечения Velop Intelligent Mesh от Linksys, Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet обеспечивает высокопроизводительные, безопасные корпоративные и персональные сети для пользователей, работающих из дома, с помощью одного устройства. ИТ-команды предприятий могут легко распространять бесплатное оборудование среди сотрудников, чтобы заменить существующий домашний маршрутизатор для создания корпоративных и личных сетей. Благодаря этому сотрудники могут наслаждаться быстрым и стабильным Wi-Fi подключением по всему дому, не беспокоясь о слабом сигнале или мертвых зонах.



Fortinet и Linksys объединились с Zoom в области видеокоммуникаций, чтобы обеспечить наилучшие возможности для видеоконференций, голосовых вызовов и совместного использования экрана. Благодаря сетевой технологии качества обслуживания (QoS), которая приоритизирует и оптимизирует трафик для Zoom и других приложений для совместной работы, пользователи могут быть уверены, что их следующее собрание, веб-трансляция или удаленное интервью пройдет без заминок даже во время загрузки некритичного трафика, такого как игры или потоковое видео.



Решение интегрировано с ведущей в отрасли системой безопасности Fortinet для защиты от киберугроз, исходящих из домашних сетей, и автоматически блокирует подозрительные вредоносные программы, предотвращает вторжения, фильтрует вредоносный контент и многое другое. Это совместное решение демонстрирует возможности Security-Driven Networking; размещая систему безопасности в домашнем офисе на самом устройстве, объединяя сеть и безопасность вместе, оно обеспечивает гораздо лучший пользовательский опыт.



Решение Zero-Touch Provisioning упрощает процесс подключения сотрудников к сети благодаря простому подключению устройств, для установки которых не требуется физическая помощь со стороны корпоративных ИТ-отделов. Решение также включает приложение-руководство для идеального размещения узлов в домашних условиях.



Интуитивно понятная консоль управления позволяет ИТ-менеджерам предприятий контролировать и диагностировать производительность всех устройств, подключенных к корпоративной сети, в режиме реального времени через единый портал. Решение будет встроено в системы управления Fortinet, что еще больше упростит управление для существующих клиентов Fortinet. Сотрудники также могут управлять своей личной сетью с помощью отдельной консоли, обеспечивая видимость и контроль всех личных устройств.



Защищайте конфиденциальность удаленных сотрудников с помощью поддержки нескольких сетей для отдельного личного пользования. В то время как корпоративная сеть управляется ИТ-командой, сотрудники полностью контролируют личную сеть и настройки безопасности, позволяя всем членам семьи пользоваться преимуществами быстрого и безопасного соединения для некорпоративных устройств, таких как ноутбуки и игровые консоли. Корпоративная и личная сети разделены, при этом ИТ-специалисты корпорации не имеют доступа к личной информации.



Это совместное предприятие и совместное решение объединяют проверенные технологии двух лидеров отрасли для решения некоторых из самых главных проблем, связанных с эффективным обеспечением удаленной и гибридной работы. Объединяя проверенную технологию Wi-Fi 6 mesh от Linksys и лучшую в отрасли безопасность корпоративного уровня от Fortinet в одном устройстве, Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet создает дома сетевую среду, эквивалентную офисной.



Совместное решение будет доступно в США в 4 квартале 2021 года и по всему миру с 1 квартала 2022 года по доступным планам подписки на аппаратное обеспечение как услугу, не требующим предварительных инвестиций для ИТ-команд предприятий. Два уровня обслуживания обеспечивают предприятиям гибкость в поддержке удаленных и гибридных работников: Стандартный – включает два узла со стандартной защитой Fortinet, и Расширенный – включает два узла с расширенной защитой Fortinet. Дополнительные узлы для расширения покрытия можно приобрести.



«Наша цель была двоякой. Во-первых, сделать так, чтобы любой человек мог очень просто создать быструю и надежную домашнюю сеть Wi-Fi. Во-вторых, предоставить корпоративным ИТ-специалистам возможность защищать и управлять бизнес-аспектами этой домашней Wi-Fi сети так же, как они это делают с любым другим устройством, подключенным к сети. Совместное предприятие Linksys и Fortinet – это не просто простое OEM-соглашение двух разных сторон, это начало совершенно нового рынка» – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.



«В прошлом году компании и их сотрудники были катапультированы в эпоху удаленной работы практически без подготовки. За это время они сделали все возможное, чтобы это работало. Очевидно, что удаленная работа – это будущее, и с помощью Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet мы не просто предоставляем решение, чтобы заставить систему функционировать. Мы предоставляем компаниям способ, позволяющий сотрудникам безопасно и надежно подключаться к своей работе, процветать в удаленной среде и работать с максимальной производительностью и эффективностью», – отметил Гарри Дьюхерст, генеральный директор Linksys.

