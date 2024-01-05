Forerunner - робот середнього зросту і комплекції

5 января 2024 г., 17:13

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Компанія Kepler, виробник роботів, повідомила про плани продемонструвати на CES 2024 свою нову розробку - гуманоїдний пристрій Forerunner висотою 178 см і масою 85 кг.



З появи поняття "робот" у творчості Карела Чапека малося на увазі, що це якась подоба людини, здатна легко впоратися з усіма завданнями, з якими традиційно доводиться мати справу людям. А з бурхливим розвитком технології штучного інтелекту з'явилася можливість створювати роботів, які не тільки зовні схожі на людину, а й здатні вести спілкування як людина. Якраз таке рішення і було створено конструкторами Kepler.



Робот загального призначення Kepler Forerunner (або Kepler Humanoid Robot) вирізняється наявністю інтелектуальної та спритної руки з 12 ступенями свободи. Усе тіло робота має до 40 ступенів свободи, що забезпечує такі функції, як навігація складним рельєфом, інтелектуальне уникнення перешкод, гнучке керування руками, підіймання та перенесення важких вантажів, зорово-моторна координація та інтелектуальний інтерактивний зв'язок. В основі цих можливостей лежить система, подібна до Optimus від Tesla, що використовує планетарний ролико-гвинтовий привід і технологію обертових приводів. Це дає змогу роботу демонструвати складні рухи тіла, гнучке управління руками та розвинене візуальне сприйняття.



Робот-гуманоїд Kepler націлений на те, щоб використовувати автоматизований інтелект у різних галузях, включно з інтелектуальним виробництвом, логістикою, освітою, науковими дослідженнями, інтелектуальними інспекціями, завданнями з підвищеним ризиком і роботою на відкритому повітрі. Технологічні досягнення, продемонстровані в його дебютному відеоролику, викликали бурхливі обговорення у світі робототехніки.



Співзасновник дослідницького робота Kepler Дебо Ху зазначив: "Гуманоїдний робот Kepler покликаний зробити революцію в продуктивності праці за допомогою передових технологій, прискорюючи настання "триденного робочого тижня". Це дасть змогу людям приділяти більше часу значущим починанням, таким як освоєння космосу. Наша мета - щоб робот Kepler став першопрохідцем у посадці на екзопланету Kepler, проклавши шлях до другого дому для людства".

За заявою виробника, серію гуманоїдних роботів Kepler, що стала результатом трьох років інтенсивних досліджень і чотирьох ітерацій продукту, запустять у масове виробництво і почнуть постачати в 3 кварталі 2024 року за ціною близько 30 тис. дол. Пан Ху, співзасновник компанії Kepler Exploration Robot, публічно висловив зацікавленість у співпраці із суміжними гравцями в індустрії людиноподібних роботів.



Як зазначається, центральне місце в роботі Kepler посідають запатентовані планетарний роликовий гвинтовий привід і роторний привід, які є ключовими для динамічного руху кінцівок робота-гуманоїда Forerunner. Планетарний ролико-гвинтовий привід, який використовується для управління кінцівками робота, забезпечує тягу в 8000 Н. Він перевершує звичайні двигуни за точністю управління, підвищеною потужністю і швидкістю реакції, вміло справляючись зі складними завданнями. Крім того, поворотний привід, встановлений у талії та суглобах, досягає пікового крутного моменту 200 Нм і точності позиціювання 0,01 градуса, забезпечуючи надійну підтримку руху тулуба і гарантуючи ефективну та стабільну роботу.



Крім того, рука робота-гуманоїда Kepler з 12 ступенями свободи може відчувати й акуратно захоплювати предмети, в точності імітуючи людську руку. Запатентована система NEBULA наділяє робота когнітивними здібностями у сприйнятті навколишнього світу, забезпечуючи точне розуміння довкілля та адаптивність, що дає змогу точно орієнтуватися і досліджувати складні ділянки місцевості. Інвестиції Kepler у втілений інтелект для великомасштабних моделей роботів покликані підняти когнітивні здібності робота до рівня, подібного до людського.



Одночасно з випуском робота компанія Kepler представила платформу для розробників, оснащену комплексними інтерфейсами розроблення, еталонними проєктами та великою документацією. Платформа також підтримує спільну роботу декількох роботів і пропонує потужні онлайн-інструменти для розробки та налагодження.

А вам було б цікаво зустрітися з таким роботом?

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