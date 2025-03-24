«Фонд підтримки енергетики України» отримав додаткові 65 млн євро від Нідерландів

24 марта 2025 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Роман Андарак обговорив зі спеціальною представницею Уряду Нідерландів Ерікою Шолтен питання подальшої підтримки українського енергосектору.

Під час онлайн-зустрічі Роман Андарак подякував Нідерландам за нещодавнє рішення зробити внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 65 млн євро.

«Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби. Стабільне постачання енергії є умовою функціонування економіки, критичної інфраструктури, соціальної та інших сфер життя в Україні. Ми щиро вдячні за цю допомогу», - сказав заступник міністра.

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3000 тонн, серед якого трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

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