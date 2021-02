Флот проекта Starlink пополнен еще на 60 спутников

5 февраля 2021 г., 9:35

Компания SpaceX осуществила еще один запуск корабля Falcon 9, в рамках которого на орбиту удалось вывести серию спутников в рамках проекта Starlink.



На орбиту отправлено еще 60 спутников и сейчас их число уже превысило 1000.



Суммарно SpaceX уже выполнила около 20 запусков в рамках проекта Starlink. Нынешний вывод на орбиту произведен менее чем месяц спустя после предыдущего. Следующий планируется в ближайшие дни.



Как сообщается первая ступень использовавшейся ракеты используется уже в пятый раз. Она успешно вернулась на Землю, приземлившись на плавучую платформу «Of Couse I Still Love You» в Атлантическом океане.



