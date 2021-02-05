 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1251)

24.01 - 31.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Флот проекта Starlink пополнен еще на 60 спутников

5 февраля 2021 г., 9:35

Флот проекта Starlink пополнен еще на 60 спутников

Компания SpaceX осуществила еще один запуск корабля Falcon 9, в рамках которого на орбиту удалось вывести серию спутников в рамках проекта Starlink.

На орбиту отправлено еще 60 спутников и сейчас их число уже превысило 1000.

Суммарно SpaceX уже выполнила около 20 запусков в рамках проекта Starlink. Нынешний вывод на орбиту произведен менее чем месяц спустя после предыдущего. Следующий планируется в ближайшие дни.

Как сообщается первая ступень использовавшейся ракеты используется уже в пятый раз. Она успешно вернулась на Землю, приземлившись на плавучую платформу «Of Couse I Still Love You» в Атлантическом океане.

Первая ступень ракеты-носителя до этого использовалась в четырех запусках и в пятый успешно приземлилась. Она села на плавучую платформу под названием Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Флот проекта Starlink пополнен еще на 60 спутников

Знаковий кейс: найбільша стрімінгова платформа України модернізує мережу обладнанням ARISTA

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  