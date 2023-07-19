Флагманські ПК «все в одному» Acer Aspire S обійдуться від 48299 грн

19 июля 2023 г., 15:25

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За заявою Acer, в нашій країні стали доступні ПК «все в одному» Aspire S. Вони створені на основі процесорів Intel Core 12-го покоління, що мають до 12 обчислювальних ядер та використовують вбудоване графічне ядро Iris Xe. Моноблоки підтримують до 32 ГБ ОЗП стандарту DDR4 двома модулями. Дискова підсистема передбачає SSD обсягом до 1 ТБ та можливість встановлення 2,5-дюймового жорсткого диска. На відміну від попередніх моделей, діагональ екрана становить 27 дюймів з роздільною здатністю WQHD (2560x1440). Пристрої використовують матриці IPS з частотою оновлення до 75 Гц та технологією Flickerless, що усувають мерехтіння.



Моделі Aspire S обладнані усіма актуальними інтерфейсами для будь-якого сценарію застосування. В наявності мережевий порт LAN, роз’єми USB 3.2, повнофункціональний порт USB Type-C, HDMI (вхідний та вихідний), а також слот для карток microSD. Бездротові підключення представлені модулями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.0. Аудіосистема DTS з двома фронтально спрямованими динаміками забезпечує просторове звучання, окрім цього передбачено підключення навушників чи мікрофона завдяки комбінованому роз’єму аудіо 3,5 мм.



Моноблокам притаманний елегантний дизайн у стилі мінімалізму. Екран огортають майже непомітні рамки - завдяки алюмінієвому корпусу на екран припадають 98,11% площі дисплея. Новий елемент конструкції — вбудований у підставку сканер відбитків для надійного захисту даних та швидкого входу в систему. Aspire S укомплектовані бездротовою мишею та клавіатурою. На верхній частині дисплейного блоку розташоване магнітне кріплення для аксесуарів, як-от вебкамера (1080p FHD або 1440p QHD) чи компактний світлодіодний світильник. Для продуктивнішої роботи з текстом та зображеннями призначені аксесуари як сенсорна панель, що виготовлена за технологією OceanGlass, та активний стилус.



Кращому досвіду використання Aspire S сприяє низка фірмових технологій Acer. Зокрема, функція Acer ExaColor покращує зображення на екрані завдяки точному налаштуванню колірної температури та контрастності. Acer EyeSense автоматично вимикає екран та вдосконалює функції камери, наприклад, замінює зображення користувача аватаром. Функція Acer PurifiedVoice використовує ШІ для обробки та поліпшення звуку, як-то придушення фонових шумів для комфортних онлайн-комунікацій без перешкод.



Ціни та доступність

● Acer Aspire S27-1755 (DQ.BKDME.002) – від 48 299 грн.

● Acer Aspire S27-1755 (DQ.BKEME.001) – від 54 999 грн.

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