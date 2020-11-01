Физики создают печатные органические транзисторы

1 ноября 2020 г., 18:05

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Складные телевизоры высокой четкости или складные смартфоны скоро перестанут быть недоступными предметами роскоши, которыми можно любоваться на международных выставках электроники.

Высокопроизводительные органические транзисторы являются ключевым компонентом для механически гибких электронных схем, необходимых для этих приложений. Однако обычные горизонтальные органические тонкопленочные транзисторы работают очень медленно из-за скачкообразного переноса в органических полупроводниках, поэтому их нельзя использовать для приложений, требующих высоких частот. Специально для логических схем с низким энергопотреблением, таких как те, которые используются для радиочастотной идентификации (RFID), необходимо разработать транзисторы, обеспечивающие высокую рабочую частоту, а также регулируемые характеристики устройства (то есть пороговое напряжение). Исследовательская группа «Органические устройства и системы» (ODS) Дрезденского интегрированного центра прикладной фотофизики (IAPP) Института прикладной физики, возглавляемая доктором Хансом Клеманном (Hans Kleemann), теперь преуспела в реализации таких новых органических устройств.

«До сих пор вертикальные органические транзисторы были лабораторными диковинками, которые считались слишком сложными для интеграции в электронную схему. Однако, как показано в нашей публикации, вертикальные органические транзисторы с двумя независимыми управляющими электродами идеально подходят для реализации сложной логики схем, сохраняя при этом главное преимущество вертикальных транзисторных устройств, а именно высокую частоту коммутации», - говорит д-р Ханс Клеманн.

Вертикальные органические транзисторы с двумя независимыми управляющими электродами характеризуются высокой частотой переключения (несколько наносекунд) и регулируемым пороговым напряжением. Благодаря этим разработкам даже отдельные транзисторы могут использоваться для представления различных логических состояний (И, НЕ, И-НЕ). Кроме того, регулируемое пороговое напряжение обеспечивает целостность сигнала (запас шума) и низкое энергопотребление.

Этим исследовательская группа установила веху в видении гибкой и пригодной для печати электроники. В будущем эти транзисторы могут позволить реализовать даже сложные электронные функции, такие как беспроводная связь (RFID) или гибкие дисплеи с высоким разрешением, полностью с органическими компонентами, что позволит полностью отказаться от электронных компонентов на основе кремния.

Команде доктора Ханса Клеманна впервые удалось разработать мощные вертикальные органические транзисторы с двумя независимыми управляющими электродами

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