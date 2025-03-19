Фішингові атаки через Signal спрямовані на оборонні підприємства та Сили оборони

19 марта 2025 г., 14:35

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) зафіксувала нові випадки цільових кібератак на обчислювальні пристрої співробітників підприємств оборонно-промислового комплексу та представників Сил оборони України.

Протягом березня зловмисники поширювали в месенджері Signal фішингові повідомлення, що містили шкідливі архіви. Хакери маскували вкладені файли під звіт із результатами наради. У деяких випадках, щоб підвищити довіру до повідомлення, його надсилали від імені знайомих контактів, облікові записи яких були заздалегідь зламані зловмисниками.

Фішингові архіви зазвичай містять: файл-приманку із розширенням «pdf» та виконуваний файл DarkTortilla – криптор/ лоадер, який розшифровує та запускає засіб для віддаленого керування DarkCrystal RAT (DCRAT).

Ця активність відстежується CERT-UA під ідентифікатором UAC-0200 щонайменше з літа 2024 року. Починаючи з лютого 2025 року, зміст повідомлень-приманок стосується БПЛА, засобів РЕБ та інших технологій військового призначення.

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