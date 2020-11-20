FireEye получила инвестиции в 400 млн долл. и приобрела Respond Software

20 ноября 2020 г., 14:15

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Акции провайдера сервиса облачной безопасности FireEye подскочили почти на 10% в конце торгов в четверг после того, как было объявлено, что инвестиционная группа Blackstone Group вложит 400 млн долл. в компанию.



По заявлению компании, старший управляющий директор Blackstone Вирал Патель войдет в совет директоров FireEye.



Как отмечается, полученные деньги от Blackstone будут направлены на приобретения новых активов, а также на «увеличение инвестиций для ускорения роста облачных, платформенных и управляемых сервисов компании».



FireEye также отдельным пресс-релизом объявила, что намерена приобрести стартап в области безопасности Respond Software за 186 млн долл. наличными и акциями.



Respond была основана 4 года назад, ее штаб-квартира располагается в из Маунтин-Вью (Калифорния) и она выпускает программное обеспечение из класса XDR. Решения стартапа ускоряют киберразведку и реагирование за счет автоматизации корреляции доказательств атак из разных источников с использованием облачных моделей данных.



FireEye заявила, что активы Respond Software станут ключевой частью платформы Mandiant Advantage, предоставляя независимые от поставщика возможности XDR и расследования, которые можно будет интегрировать в любую среду клиента.

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