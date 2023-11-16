Фінські компанії допоможуть у відбудові енергосектору України

16 ноября 2023 г., 8:25

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У межах міжнародної конференції «Енергія для відновлення України», що триває у Варшаві, міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Міністром зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо та представниками фінських компаній East Office of Finnish Industries, Fortum, Wärtsilä, Peikko.

Герман Галущенко подякував Уряду Фінляндії та представникам фінського бізнесу за підтримку України і готовність брати участь у відновленні енергетичного сектору. Наразі в Україні вже працює низка фінських енергетичних компаній, зокрема реалізується проект з модернізації однієї з ТЕЦ.

«Ми дуже цінуємо нашу співпрацю і запрошуємо фінських партнерів розширювати свою присутність в Україні», - зазначив Міністр.

Вілле Тавіо своєю чергою запевнив у готовності Фінляндії і надалі підтримувати Україну. «Наша участь у цьому заході – свідчення нашої потужної солідарності з Україною. Ми хочемо допомагати Україні не просто відбудовувати, а відбудовувати ще краще. І важливо вже зараз складати інвестиційні плани для відновлення України», - додав він.

Сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці у відновлюваній енергетиці, атомній галузі, а також напрямках, які дозволять нарощувати в Україні потужності розподіленої генерації.

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