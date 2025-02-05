Результати Apple за І кв. - Сервіси! Сервіси! Сервіси!

5 февраля 2025 г., 17:25

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Apple нещодавно опублікувала звіт про фінансові результати за минулий квартал, в черговий раз показавши зростання ключових показників та рекордний прибуток. Проте не обійшлося без труднощів, особливо на китайському ринку, де компанія зафіксувала значне падіння продажів. Гляньмо, що там в деталях, де, як відомо, самий м'якуш!

Зростання виручки та прибутку

Загальна виручка компанії за квартал зросла на 4% та склала 124,3 млрд дол. Чистий прибуток Apple зріс ще більш відчутно – на 7%, досягнувши 36,3 млрд дол.

Сервіси! Сервіси! Сервіси!

Доходи від сервісів продовжують залишатися одним з головних рушіїв зростання Apple. У звітному періоді вони зросли на 14%, досягнувши 23,12 млрд дол. Екосистема підписників компанії також продовжує зростати – тепер у ній понад один мільярд користувачів. Всі ми, що купляємо ту чи іншу підписку в Apple, чи через неї, входимо в цей мільярд. Недарма європейські органи так уважно дивляться на цей бізнес, шукаючи в ньому порушення.

Продажі Mac та iPad демонструють впевнений ріст

Сегмент комп’ютерів Mac показав значне зростання – виручка збільшилася на 15% та склала 8,98 млрд дол. Це найкращий результат для Mac з четвертого кварталу 2022 року. Мені цікаво, наскільки до цього приклався новий Mac mini, котрий, схоже, дуже полюбився користувачам. Аналогічне зростання на 15% показали й продажі iPad, досягнувши 8,08 млрд дол.

Рекордна кількість активних пристроїв

Загальна кількість активних пристроїв Apple у світі досягла 2,35 млрд, збільшившись на 150 млн у порівнянні з попереднім кварталом – це сумарна кількість всіх iPhone, iPad, Mac і т.д. Цей показник підтверджує стійкість екосистеми компанії та високий рівень лояльності користувачів, які настільки занурюються в екосистему, що не мають змоги перейти з неї в іншу.

Результати iPhone та носимих пристроїв

Продажі iPhone, головного джерела доходу компанії, принесли 69,14 млрд дол., що виявилося на 1,89 млрд дол. нижче прогнозів. В цьому, підозрюю, велика вина китайського ринку (про це нижче). Сегмент носимих пристроїв, включаючи Apple Watch, AirPods, Beats та Vision Pro, показав впевнений результат з виручкою у 11,75 млрд дол.

Падіння продажів на китайському ринку

Попри загальне зростання, Apple зіткнулася з серйозними проблемами у Китаї. Виручка компанії в регіоні скоротилася на 11.1%, склавши 18,51 млрд дол. Це найбільше падіння продажів на китайському ринку за останній рік. За даними Apple, половина цього зниження пов’язана із «запасами на каналах збуту», що вказує на проблеми з дистрибуцією та попитом. Китайські телефони, які дешевші та часто потужніші за своїми характеристиками, складають сильну конкуренцію iPhone, а сильні націоналістичні заклики в країні попиту теж не допомагають.

Прогноз на наступний квартал

Apple очікує, що загальна виручка за новий квартал зросте на 1-10%, а сервісний сегмент продовжить зростати ще активніше – у межах 10-20%. Цей прогноз показує, що, попри труднощі в окремих регіонах, компанія впевнена у подальшому розширенні своєї екосистеми та збільшенні доходів. Фінансові результати Apple демонструють сильні позиції компанії, особливо у сервісному сегменті та продажах Mac й iPad. Проте уповільнення на китайському ринку залишається викликом, що вимагає стратегічних рішень у майбутньому.

Фінансові результати Apple за 1 квартал 2025 року

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