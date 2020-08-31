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Fastly купила Signal Sciences за 775 млн долл.

31 августа 2020 г., 11:05
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Fastly купила Signal Sciences за 775 млн долл.

Провайдер инфраструктуры доставки контента (CDN) из Сан-Франциско, компания Fastly, заключил сделку по приобретению фирмы Signal Sciences, разрабатывающей ПО для защиты веб-служб от взлома.

Общая сумма этой комбинированной транзакции составляет 775 млн долл. Из них Fastly примерно 575 млн долл. выплатит акциями и ещё 200 млн — деньгами. Дополнительные 50 млн долл. будут зарезервированы для сотрудников Signal Sciences.

За последние кварталы компания вышла на новые для себя сегменты рынка, такие как бессерверные вычисления, в целях открытия новых потоков доходов. Сделка Signal Sciences может дать этой стратегии большой импульс, значительно увеличив присутствие Fastly на прибыльном и быстрорастущем рынке корпоративной кибербезопасности.

Одной из фирменных особенностей Signal Sciences является относительная простота использования её облачных сервисов —большое преимущество для предприятий, поскольку сложность часто является препятствием для инициатив в области кибербезопасности.

Ещё одним аргументом в пользу этой покупки для Fastly было то, что Signal Sciences вполне обоснованно причисляет себя к самым быстрорастущим компаниям безопасности веб-приложений в мире. В блоге, генеральный директор Fastly, Джошуа Биксби (Joshua Bixby), подтвердил эту заявку, сообщив, что норма прибыли Signal Sciences выросла более, чем на 85%, и по состоянию на июнь фирма имела годовой регулярный доход в 28 млн долл.

Финализировать поглощение Fastly планирует до конца этого года. Технология Signal Sciences будет интегрирована в будущее решение кибербезопасности под названием [email protected] Биксби пояснил, что [email protected] будет встроено в предложение Fastly для бессерверных вычислений.

Кроме технологии, с покупкой Signal Sciences Fastly получит новых корпоративных клиентов, включая DoorDash, Starbucks и другие известные бренды. Это открывает дополнительные возможности по продвижению CDN и других услуг компании напрямую предприятиям через сервисы Signal Sciences.

Главный соперник Fastly, Cloudflare также наращивает портфель безопасности. В этом году компания купила стартап S2 Systems, который предлагал средство защиты корпоративных служащих от угроз из Интернета.


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