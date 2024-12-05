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Sergey Petrenko

Файли в хмару вантажівками?

5 декабря 2024 г., 17:35
–11
голос

Amazon Web Services представила доволі незвичний сервіс – фізичні локації Data Transfer Terminal, куди клієнти можуть прийти зі своїми носіями даних і завантажити інформацію в хмару AWS на швидкості до 400 ГБіт/с. Поки що відкрито тільки дві точки – в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Процес організовано наступним чином. Клієнт бронює час через консоль AWS, приходить у зазначену будівлю (яка, до речі, жодним чином не орендована з метою безпеки), там його проводять у спеціальну кімнату з обладнанням для завантаження даних.

Задоволення не з дешевих, між іншим, – $300 на годину за завантаження в американські дата-центри AWS і $500 – в європейські. Причому платити доведеться за весь час використання і щонайменше – за той час, який було заброньовано.

Нагадує старий анекдот про вантажівку з компакт-дисками. Втім, нещодавно хтось фіксував рекорд з переміщення інформації, спорудивши штангу з купи SSD-дисків і піднявши її. Враховуючи скільки часу займає ривок штанги, а всього там були залучені диски на петабайти, то швидкість вийшла цілком собі рекордна.

Файли в хмару вантажівками?

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–11
голос

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Alvas | 5 декабря 2024 г., 17:55 | ссылка

>старий анекдот про вантажівку з компакт-дисками

Допоможіть згадати що це за старий анекдот, будь ласка.

  

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